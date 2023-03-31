https://sputnikarabic.ae/20230331/وزير-الخارجية-السوري-يعقد-مباحثات-ثنائية-مع-نظيره-المصري-في-القاهرة-السبت-1075367372.html
وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري في القاهرة السبت
وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري في القاهرة السبت
يعقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، صباح الغد السبت، مباحثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة المصرية القاهرة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:17+0000
2023-03-31T09:17+0000
2023-03-31T09:33+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، يبحث الوزير السوري مع نظيره المصري الملفات الثنائية المشتركة وتطورات المشهد على الساحة العربية والدولية.وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول زيارة رسمية له لدمشق منذ انطلاق الأزمة السورية 2011.والتقى شكري بالرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعربت القيادة السورية عن بالغ تقديرها لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.ولم يتطرق اللقاء لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك، وفقا لبيان الخارجية المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-سلمت-الأسد-رسالة-من-السيسي---1074061292.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, الأخبار, حصري
وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري في القاهرة السبت
09:17 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
حصري
يعقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، صباح الغد السبت، مباحثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة المصرية القاهرة.
وحسب مراسل "سبوتنيك
"، يبحث الوزير السوري مع نظيره المصري الملفات الثنائية المشتركة وتطورات المشهد على الساحة العربية والدولية.
وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري
أول زيارة رسمية له لدمشق منذ انطلاق الأزمة السورية 2011.
والتقى شكري بالرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعربت القيادة السورية عن بالغ تقديرها لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.
ولم يتطرق اللقاء لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك، وفقا لبيان الخارجية المصرية.