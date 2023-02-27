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https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-سلمت-الأسد-رسالة-من-السيسي---1074061292.html
شكري يسلم الأسد رسالة من السيسي
شكري يسلم الأسد رسالة من السيسي
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T09:00+0000
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العالم العربي
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وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".وشدد وزير الخارجية المصري على أن "العلاقات التي تربط بين الشعبين (المصري والسوري) قوية وراسخة".وتابع شكري: "نعمل على مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب السوري... نتطلع إلى أن تتجاوز سوريا آثار الزلزال".بدوره، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن دمشق "لا يمكن أن تنسى استقبال الشعب المصري للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب".ووصل الوزير شكري إلى سوريا في زيارة لتأكيد التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230227/وصول-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-إلى-مطار-دمشق-الدولي-1074051414.html
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العالم العربي
العالم العربي

شكري يسلم الأسد رسالة من السيسي

09:00 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 09:45 GMT 27.02.2023)
© Sputnik . Ali Hashemوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".

“بحثنا مع الرئيس الأسد آثار الزلزال والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين".

محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي
سامح شكري
وزير الخارجية المصري
© Sputnik . Ali Hashemوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
وشدد وزير الخارجية المصري على أن "العلاقات التي تربط بين الشعبين (المصري والسوري) قوية وراسخة".
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
06:54 GMT
وتابع شكري: "نعمل على مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب السوري... نتطلع إلى أن تتجاوز سوريا آثار الزلزال".

"سنستمر بتقديم المساعدات الإنسانية وسنكثف جهودنا لتقديم المزيد... الشعب السوري له مكانته لدى الشعب المصري وهدف الزيارة في المقام الأول إنساني".

محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي
سامح شكري
وزير الخارجية المصري
© Sputnik . Ali Hashemوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
بدوره، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن دمشق "لا يمكن أن تنسى استقبال الشعب المصري للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب".
© Sputnik . Ali Hashemوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، سوريا
© Sputnik . Ali Hashem

وذكرت وكالة "سانا" السورية، صباح اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في مطار دمشق الدولي.

ووصل الوزير شكري إلى سوريا في زيارة لتأكيد التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.
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