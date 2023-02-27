https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-سلمت-الأسد-رسالة-من-السيسي---1074061292.html

شكري يسلم الأسد رسالة من السيسي

شكري يسلم الأسد رسالة من السيسي

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T09:00+0000

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العالم العربي

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وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".وشدد وزير الخارجية المصري على أن "العلاقات التي تربط بين الشعبين (المصري والسوري) قوية وراسخة".وتابع شكري: "نعمل على مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب السوري... نتطلع إلى أن تتجاوز سوريا آثار الزلزال".بدوره، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن دمشق "لا يمكن أن تنسى استقبال الشعب المصري للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب".ووصل الوزير شكري إلى سوريا في زيارة لتأكيد التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230227/وصول-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-إلى-مطار-دمشق-الدولي-1074051414.html

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