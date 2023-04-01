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https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-القوات-الأوكرانية-تنشر-10-دبابات-ليوبارد-بالقرب-من-أوغليدار-1075393514.html
إعلام: القوات الأوكرانية تنشر 10 دبابات "ليوبارد" بالقرب من أوغليدار
إعلام: القوات الأوكرانية تنشر 10 دبابات "ليوبارد" بالقرب من أوغليدار
قال قائد اتحاد متطوعي دونباس الملقب بـ"فيكينغ" إن القوات المسلحة الأوكرانية 10 دبابات "ليوبارد" إلى منطقة بالقرب من أوغليدار، حسب قناة "وارغونزو". 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T06:44+0000
2023-04-01T06:44+0000
روسيا
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وأوضح أن وحدته تستعد الآن للدفاع على محور أوغليدار. هنا يتوقع هجوم عدو أو محاكاته لصرف الانتباه.يذكر، أنه في 27 مارس/آذار، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوكرانيا حصلت على 18 دبابة "ليوبارد" من ألمانيا.نشر أيضًا على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك من الإنتاج الغربي.
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إعلام: القوات الأوكرانية تنشر 10 دبابات "ليوبارد" بالقرب من أوغليدار

06:44 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة ليوبارد 2أ7
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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قال قائد اتحاد متطوعي دونباس الملقب بـ"فيكينغ" إن القوات المسلحة الأوكرانية 10 دبابات "ليوبارد" إلى منطقة بالقرب من أوغليدار، حسب قناة "وارغونزو".
وأوضح أن وحدته تستعد الآن للدفاع على محور أوغليدار. هنا يتوقع هجوم عدو أو محاكاته لصرف الانتباه.
يذكر، أنه في 27 مارس/آذار، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوكرانيا حصلت على 18 دبابة "ليوبارد" من ألمانيا.
نشر أيضًا على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك من الإنتاج الغربي.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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