https://sputnikarabic.ae/20230401/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-أن-التصعيد-الإسرائيلي-في-المسجد-الأقصى-قد-يعيد-المنطقة-إلى-مربع-العنف-1075397503.html
الرئاسة الفلسطينية تحذر من أن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف
الرئاسة الفلسطينية تحذر من أن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من أن التصعيد في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف، محملا إسرائيل مسؤولية هذه الاستفزازات. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:10+0000
2023-04-01T09:10+0000
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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "هذا التصعيد الإسرائيلي المفتعل هدفه الرئيس هو توتير الأجواء وجر الأمور إلى مربع العنف في الشهر الفضيل، خاصة بعد الأعداد الكبيرة من المواطنين التي زحفت اليوم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحمّل أبو ردينة، "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاستفزازات"، مطالبا الجميع وخاصة الإدارة الأمريكية، بـ"التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان".وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/وسط-إغراءات-مالية-مستوطنون-يدعون-لذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1075358926.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي
الرئاسة الفلسطينية تحذر من أن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف
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حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من أن التصعيد في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف، محملا إسرائيل مسؤولية هذه الاستفزازات.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "هذا التصعيد الإسرائيلي المفتعل هدفه الرئيس هو توتير الأجواء وجر الأمور إلى مربع العنف في الشهر الفضيل، خاصة بعد الأعداد الكبيرة من المواطنين التي زحفت اليوم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وحمّل أبو ردينة، "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاستفزازات"، مطالبا الجميع وخاصة الإدارة الأمريكية، بـ"التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان".
وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى
في وقت سابق، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.
وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.