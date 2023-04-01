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https://sputnikarabic.ae/20230401/رصد-أنظمة-سويدية-مضادة-للدبابات-من-طراز-بيل-2-في-أوكرانيا-1075396491.html
رصد أنظمة سويدية مضادة للدبابات من طراز "بيل 2" في أوكرانيا
رصد أنظمة سويدية مضادة للدبابات من طراز "بيل 2" في أوكرانيا
تواصل السلطات السويدية تقديم المساعدة العسكرية للتشكيلات المسلحة لنظام كييف، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا". 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T08:44+0000
2023-04-01T08:44+0000
رصد عسكري
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لأول مرة، تم رصد المسلحين الأوكرانيين مع أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "BILL 2"، التي تم وضعها في الخدمة في أواخر التسعينيات.هذه الأنظمة هي نسخة مطورة من سلاح بدأ تطويره منذ 44 عامًا. بدأ الإنتاج الضخم في عام 1985.السمة الرئيسية لهذا النظام هي الهجوم من الأعلى أثناء السقوط فوق الهدف، ونتيجة لذلك، تتم الضربة في الجزء الأقل حماية - السقف.المدى الأقصى لـ "BILL 2" ليس مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، فقط 2200 متر. الحد الأدنى لمدى الهدف الثابت هو 150 مترًا.وزن الصاروخ نفسه 10.7 كغ، وسرعة التحليق - 260 متر في الثانية. وتبلغ الكتلة الإجمالية للمجمع ما يقرب من خمسين كيلوغرامًا، ويعمل عليه ثلاثة أشخاص.تم تصدير هذا النظام إلى النمسا والبرازيل وليتوانيا والمملكة العربية السعودية. لم تكن هناك بيانات حول أي من استخداماتها القتالية قبل إرسالها إلى أوكرانيا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

رصد أنظمة سويدية مضادة للدبابات من طراز "بيل 2" في أوكرانيا

08:44 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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تواصل السلطات السويدية تقديم المساعدة العسكرية للتشكيلات المسلحة لنظام كييف، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
لأول مرة، تم رصد المسلحين الأوكرانيين مع أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "BILL 2"، التي تم وضعها في الخدمة في أواخر التسعينيات.
هذه الأنظمة هي نسخة مطورة من سلاح بدأ تطويره منذ 44 عامًا. بدأ الإنتاج الضخم في عام 1985.
السمة الرئيسية لهذا النظام هي الهجوم من الأعلى أثناء السقوط فوق الهدف، ونتيجة لذلك، تتم الضربة في الجزء الأقل حماية - السقف.
المدى الأقصى لـ "BILL 2" ليس مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، فقط 2200 متر. الحد الأدنى لمدى الهدف الثابت هو 150 مترًا.
وزن الصاروخ نفسه 10.7 كغ، وسرعة التحليق - 260 متر في الثانية. وتبلغ الكتلة الإجمالية للمجمع ما يقرب من خمسين كيلوغرامًا، ويعمل عليه ثلاثة أشخاص.
تم تصدير هذا النظام إلى النمسا والبرازيل وليتوانيا والمملكة العربية السعودية. لم تكن هناك بيانات حول أي من استخداماتها القتالية قبل إرسالها إلى أوكرانيا.
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