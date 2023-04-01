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https://sputnikarabic.ae/20230401/طبيب-يتحدث-عن-فوائد-الضحك-1075392317.html
طبيب يتحدث عن فوائد الضحك
طبيب يتحدث عن فوائد الضحك
قال غيورغي كوستيوك، كبير الأطباء النفسيين في موسكو في "يوم كذبة أبريل/نيسان" إن الضحك يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويقضي على آلام التهاب المفاصل،... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T04:51+0000
2023-04-01T05:09+0000
مجتمع
الصحة
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "أثبتت الدراسات الطبية الدولية أن الضحك يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل بشكل كبير أو يزيل الألم تمامًا في التهاب المفاصل فقط بسبب إنتاج مجموعة معينة من الهرمونات".وأضاف أن الضحك يتسبب في إنتاج هرمونات في جسم الإنسان لها تأثير مناعي ولها تأثير إيجابي على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.وأشار الطبيب النفسي إلى أن "العلاج بالضحك يقوي الصحة العقلية ويحافظ عليها. هذا النوع من العلاج يساعد على تهدئة العقل، ويخفف من الغضب، ويوقظ الإبداع، ويقلل من العدوانية والخلاف".
https://sputnikarabic.ae/20220402/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-الضحك-ونقص-الوزن-1060762144.html
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الصحة
الصحة

طبيب يتحدث عن فوائد الضحك

04:51 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 01.04.2023)
© Photo / surface/unsplashالضحك
الضحك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Photo / surface/unsplash
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قال غيورغي كوستيوك، كبير الأطباء النفسيين في موسكو في "يوم كذبة أبريل/نيسان" إن الضحك يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويقضي على آلام التهاب المفاصل، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "أثبتت الدراسات الطبية الدولية أن الضحك يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل بشكل كبير أو يزيل الألم تمامًا في التهاب المفاصل فقط بسبب إنتاج مجموعة معينة من الهرمونات".
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وأضاف أن الضحك يتسبب في إنتاج هرمونات في جسم الإنسان لها تأثير مناعي ولها تأثير إيجابي على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

وأضاف كوستيوك أيضًا أنه يمكن استخدام طريقة العلاج بالضحك في علاج الاضطرابات العصبية وحالات القلق والاكتئاب. ويتضمن العلاج مجموعة متنوعة من التمارين: تقنيات الضحك التنفسية، تأملات الضحك، تمارين الضحك الديناميكية النفسية، النكات المضحكة، القصص المضحكة، الأمثال، الحكايات، الكوميديا ​​والمزيد.

وأشار الطبيب النفسي إلى أن "العلاج بالضحك يقوي الصحة العقلية ويحافظ عليها. هذا النوع من العلاج يساعد على تهدئة العقل، ويخفف من الغضب، ويوقظ الإبداع، ويقلل من العدوانية والخلاف".
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