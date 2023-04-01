https://sputnikarabic.ae/20230401/عبد-اللهيان-أجري-مكالمة-هاتفية-مع-نظيري-السعودي-خلال-الـ-48-ساعة-المقبلة-لتحديد-موعد-اللقاء-بيننا-1075418414.html

عبد اللهيان: أجري مكالمة هاتفية مع نظيري السعودي خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتحديد موعد اللقاء بيننا

عبد اللهيان: أجري مكالمة هاتفية مع نظيري السعودي خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتحديد موعد اللقاء بيننا

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان عن تحديد لقاء قريب يجمعه بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T21:27+0000

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وقالت عبد اللهيان إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي خلال الـ 48 ساعة القادمة "لتحديد موعد اللقاء بيننا"، بحسب ما نقل موقع "الميادين".وشدد الوزير الإيراني على "أهمية اللقاءات التي تجري بين المسؤولين رفيعي المستوى في إيران والسعودية لإتمام تطبيع العلاقات الثنائية بينهما"، مشيرا إلى أن "هذا التطور سيساعد في استقرار المنطقة".وقال عبد اللهيان، في لقاء مع قناة "الجزيرة"، إن "المباحثات وإن تركزت في مجملها على العلاقات الثنائية بين البلدين، فإنه -بطبيعة الحال من المتوقع أن تتأثر بعض القضايا المرتبطة بالمنطقة جراء هذه المباحثات، مبديا ترحيبه بأي وقع إيجابي لها على المنطقة".القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230401/عبد-اللهيان-يتحدث-عن-العلاقات-مع-مصر-والأردن-والبحرين-وآخر-تطورات-الاتفاق-مع-السعودية-1075402196.html

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