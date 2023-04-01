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https://sputnikarabic.ae/20230401/محمد-صلاح-يصبح-الهداف-التاريخي-لليفربول-في-الدوري-خارج-الأرض-فيديو-1075409041.html
محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري خارج الأرض... فيديو
محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري خارج الأرض... فيديو
سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور 17 دقيقة من المباراة التي تجمعه بنظيره مانشستر ستي، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T13:45+0000
2023-04-01T13:45+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
مانشستر سيتي
ليفربول
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وبهذا الهدف تجاوز محمد صلاح، نجم ليفربول السابق مايكل أوين ليكون الهداف التاريخي لليفربول خارج ملعب أنفيلد بواقع 56 هدفا.كما رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى رقم 12 ليحتل المركز السادس بجدول الهدافين حتى الآن.وحقق نادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ليفربول، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح محمد صلاح أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة.وسجل مانشستر سيتي 4 أهداف متتالية عن طريق جوليان ألفاريز (28)، كيفين دي بروين (47)، إلكاي جندوجان (54)، جاك غريليش (74).ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 42 في المركز السادس.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, مانشستر سيتي, ليفربول
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, مانشستر سيتي, ليفربول

محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري خارج الأرض... فيديو

13:45 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISاللاعب المصري الدولي، محمد صلاح
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور 17 دقيقة من المباراة التي تجمعه بنظيره مانشستر ستي، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وبهذا الهدف تجاوز محمد صلاح، نجم ليفربول السابق مايكل أوين ليكون الهداف التاريخي لليفربول خارج ملعب أنفيلد بواقع 56 هدفا.
كما رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى رقم 12 ليحتل المركز السادس بجدول الهدافين حتى الآن.
وحقق نادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ليفربول، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح محمد صلاح أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة.
وسجل مانشستر سيتي 4 أهداف متتالية عن طريق جوليان ألفاريز (28)، كيفين دي بروين (47)، إلكاي جندوجان (54)، جاك غريليش (74).
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 42 في المركز السادس.
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