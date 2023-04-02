https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-دعوى-جماعية-في-هولندا-لـ-5-آلاف-امرأة-ضد-شركة-أبفي-الأمريكية-بسبب-خلل-في-زراعة-الثدي-1075436922.html

إعلام: دعوى جماعية في هولندا لـ 5 آلاف امرأة ضد شركة "أبفي" الأمريكية بسبب خلل في زراعة الثدي

إعلام: دعوى جماعية في هولندا لـ 5 آلاف امرأة ضد شركة "أبفي" الأمريكية بسبب خلل في زراعة الثدي

تقدمت نحو 5000 امرأة هولندية بدعوى قضائية ضد شركة "أبفي" الأمريكية بخصوص موضوع له علاقة بزراعة ضارة للثدي. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T13:28+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لمؤسسة الإذاعة الهولندية (إن أو إس)، رفعت نحو 5000 امرأة في هولندا دعوى جماعية ضد شركة الأدوية البيولوجية "أبفي" بسبب خلل في زراعة الثدي التي تسبب سرطان الغدد الليمفاوية.وقالت منظمة المساعدة القانونية النسائية "مكتب كلارا ويتشمان" إنه يمكن رفع القضية إلى المحكمة الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي المطالبة إلى 900 مليون يورو (978 مليون دولار)، حيث إن 55 ألف امرأة أخرى أجريت لهن عملية زراعة في "أبفي".وقال التقرير إن القضية تركز بشكل خاص على غرسات تسمى "بيوسيل" أو "ناتريل" تنتجها شركة الأدوية الأيرلندية "أليجان"، التابعة لشركة "أبفي"، ويشتبه في أن غرسات "أليجان" تزيد من خطر الإصابة بنوع نادر من سرطان الغدد الليمفاوية.لم يتم استخدام غرسات "أليجان" في هولندا منذ عام 2018، وتبعها لاحقًا انسحاب كامل من السوق في عام 2019.و"أبفي" هي شركة أدوية أمريكية للبحث والتطوير تأسست عام 2013 بعد انفصالها عن مختبرات "أبوت"، وتوظف نحو 30 ألف شخص، وقد استحوذت في عام 2019 على شركة تصنيع البوتوكس "أليجان" مقابل 63 مليار دولار.طالع أيضا: الموافقة على التجارب السريرية لأول لقاح ضد سرطان الثدي

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