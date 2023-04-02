https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-شركات-طيران-عربية-تستأنف-قبول-الدفع-بـبطاقات-فيزا-وماستركارد-الروسية-1075421758.html

إعلام: شركات طيران عربية تستأنف قبول الدفع بـبطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الروسية

إعلام: شركات طيران عربية تستأنف قبول الدفع بـبطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الروسية

استأنفت العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط قبول بطاقات فيزا وماستركارد الروسية، بما في ذلك "طيران الإمارات" و"العربية للطيران" و"فلاي دبي"، حسبما ذكرت... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T06:35+0000

2023-04-02T06:35+0000

2023-04-02T06:35+0000

العالم العربي

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وكتبت الصحيفة: "بدأ عدد من شركات الطيران في دول الشرق الأوسط قبول بطاقات الفيزا وماستركارد الصادرة عن البنوك الروسية. يمكن مرة أخرى دفع ثمن تذكرة باستخدام البطاقات الروسية لرحلات طيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي ... في وقت سابق، ذكرت خدمة دعم الخطوط الجوية التركية أن هذا الاحتمال وارد".وبحسب الصحيفة، يمكن الآن دفع ثمن تذاكر العربية للطيران ببطاقة روسية من خلال نظام الدفع السريع. يشار إلى أن العميل يحتاج إلى إجراء حجز ثم الاتصال بخدمة الدعم من أجل الحصول على رابط منه للعملية، وسيتم الدفع عن طريق ممثل شركة الطيران في روسيا. وقال مركز الاتصال بالشركة للصحيفة إن رسوم إصدار كل تذكرة ستكون 6% من المبلغ الإجمالي.بالإضافة إلى ذلك، تقدم فلاي دبي خطة مماثلة. ومع ذلك، ستمر المعاملات من خلال وكيل معتمد، وستكون رسومه الإضافية 2000 روبل. تؤكد الصحيفة أنه يمكنك الدفع بأي بطاقة فيزا أو ماستركارد روسية. أكدت الخدمة الصحفية لشركة الطيران المعلومات حول قبول الدفع من العملاء الروس من خلال نظام الدفع السريع.تتيح "طيران الإمارات" أيضًا الفرصة للدفع بالبطاقات الروسية، لكنهم يستخدمون لهذا الغرض نظام رموز QR. للدفع، تحتاج إلى حجز التذاكر من خلال خدمة الدعم وطلب التفاصيل عن طريق البريد الإلكتروني من مكتب موسكو لشركة الطيران. بعد ذلك، تحتاج إلى نسخ رمز الاستجابة السريعة الوارد في أي تطبيق مصرفي، وكذلك كتابة المبلغ الإجمالي ورقم الحجز، وفقًا لما قاله مركز الاتصال بالمنظمة للصحيفة. وأوضحت طيران الإمارات أنه يجب إتمام المعاملة في غضون الساعات القليلة المقبلة بعد المكالمة، حتى لا يتوفر الوقت لتغيير سعر التذكرة.

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