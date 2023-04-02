https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-طائرة-استطلاع-إسرائيلية-تخترق-الأجواء-اللبنانية-فوق-مزارع-شبعا-1075422775.html
إعلام: طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا
إعلام: طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، اليوم، فوق مزارع شبعا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T07:26+0000
2023-04-02T07:26+0000
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ووفقا لموقع النشرة، فإن "طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، من نوع (إم كا) خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا".وأوضح الموقع أن الطائرة نفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى العرقوب المشرفة على المزارع انطلاقا من محور تلال سدانة العباسية في منطقة حاصبيا امتدادا حتى سماء الغجر وعين عرب في منطة مرجعيون.وتتعدد مثل تلك الطلعات الاستكشافية التي تنفذها طائرات إسرائيلية من دون طيار، والتي اشتكى لبنان منها كثيرا إلى الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك انتهاكا لسيدة الدولة اللبنانية.طالع أيضا: إسرائيليون يحاولون اختراق السياج الحدودي مع لبنان
https://sputnikarabic.ae/20221022/لبنان-يؤكد-اختراق-طائرة-إسرائيلية-مجاله-الجوي-1069360812.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إعلام: طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا
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قالت تقارير إعلامية لبنانية إن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، اليوم، فوق مزارع شبعا.
ووفقا لموقع
النشرة، فإن "طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، من نوع (إم كا) خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا".
22 أكتوبر 2022, 20:49 GMT
وأوضح الموقع أن الطائرة نفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى العرقوب المشرفة على المزارع انطلاقا من محور تلال سدانة العباسية في منطقة حاصبيا امتدادا حتى سماء الغجر
وعين عرب في منطة مرجعيون.
وتتعدد مثل تلك الطلعات الاستكشافية التي تنفذها طائرات إسرائيلية من دون طيار، والتي اشتكى لبنان منها كثيرا إلى الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك انتهاكا لسيدة الدولة اللبنانية.