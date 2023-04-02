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إيران تحتفظ بحق الرد على مقتل اثنين من مستشاريها في هجوم جوي إسرائيلي على سوريا
إيران تحتفظ بحق الرد على مقتل اثنين من مستشاريها في هجوم جوي إسرائيلي على سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تحتفظ بحق الرد على مقتل اثنين من مستشاريها العاملين في الحرس الثوري، إثر هجوم جوي إسرائيلي استهدف موقعًا في ريف العاصمة... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T11:58+0000
2023-04-02T11:59+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، اليوم الأحد: "إن استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين الإيرانيين نتيجة الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا، هو جزء من التكاليف الإيرانية الكبيرة لنضال الشعب الإيراني".وأضاف: "إن استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني المغتصب على سوريا هو انتهاك لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وانتهاك للأنظمة والقوانين الدولية، واستمرار في تعزيز الإرهاب".وتابع كنعاني: "من المؤكد أن دماء هؤلاء الشهداء الكبار لن تضيع، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية لمثل هذه الأعمال العدوانية والإجرامية، تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الوهمي في الوقت والمكان المناسبين".اعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, اسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, اسرائيل

إيران تحتفظ بحق الرد على مقتل اثنين من مستشاريها في هجوم جوي إسرائيلي على سوريا

11:58 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 02.04.2023)
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Sipo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تحتفظ بحق الرد على مقتل اثنين من مستشاريها العاملين في الحرس الثوري، إثر هجوم جوي إسرائيلي استهدف موقعًا في ريف العاصمة السورية دمشق، في ساعة مبكرة من، صباح الجمعة الماضية.
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، اليوم الأحد: "إن استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين الإيرانيين نتيجة الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا، هو جزء من التكاليف الإيرانية الكبيرة لنضال الشعب الإيراني".

وأضاف: "إن استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني المغتصب على سوريا هو انتهاك لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وانتهاك للأنظمة والقوانين الدولية، واستمرار في تعزيز الإرهاب".
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أمس, 23:17 GMT


وتابع كنعاني: "من المؤكد أن دماء هؤلاء الشهداء الكبار لن تضيع، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية لمثل هذه الأعمال العدوانية والإجرامية، تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الوهمي في الوقت والمكان المناسبين".
اعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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