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https://sputnikarabic.ae/20230401/إصابة-خمسة-عسكريين-سوريين-بجروح-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-حمص-1075419633.html
إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص
إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص
شن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك". 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T23:17+0000
2023-04-01T23:16+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
عدوان إسرائيلي
حمص
ريف حمص
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وأشار المصدر العسكري إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق أمس الجمعة مما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم أمس الأول، الخميس، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230401/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-مدينة-حمص-1075419365.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, حمص, ريف حمص
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, حمص, ريف حمص

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص

23:17 GMT 01.04.2023
© Photo / Farouk Madhiانفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎
انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Photo / Farouk Madhi
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شن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".
وأشار المصدر العسكري إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.
وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق أمس الجمعة مما أسفر عن بعض الخسائر المادية.
ويوم أمس الأول، الخميس، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حمص
22:02 GMT
واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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