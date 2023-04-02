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إيران تعلن أنها تبدأ مد الأنابيب تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان
إيران تعلن أنها تبدأ مد الأنابيب تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان
أعلن مدير شركة الهندسة وتطوير الغاز الإيراني رضا نوشادي، اليوم الأحد، أن الشركة ستبدأ مد الأنابيب جنوبي البلاد تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T06:57+0000
2023-04-02T06:57+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نوشادي، قوله إن "عمليات مد أنابيب الغاز بين منطقتي ميناب وكوه مبارك في جنوب ايران بهدف تصدير الغاز إلى سلطنة عمان، ستبدأ خلال العام الإيراني الجاري (يبدأ عادة في 21 مارس/آذار الماضي)".وأضاف نوشادي أن "اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان تنص على مد أنابيب الغاز من مدينة ميناب إلى منطقة كوه مبارك بالقرب ميناء جاسك الإيراني".كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يشهد العام الإيراني الجديد إبرام اتفاقيات لتصدير الغاز إلى خارج إيران.وكانت إيران أعلنت، العام الماضي، الموافقة على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان بعد توقف دام نحو عقدين.وفي عام 2013، وقّع البلدان اتفاقا بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاما تزود إيران بموجبه سلطنة عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر.وفي عام 2016، جدّد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع.
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران تعلن أنها تبدأ مد الأنابيب تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان

06:57 GMT 02.04.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3 / خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3 /
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أعلن مدير شركة الهندسة وتطوير الغاز الإيراني رضا نوشادي، اليوم الأحد، أن الشركة ستبدأ مد الأنابيب جنوبي البلاد تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نوشادي، قوله إن "عمليات مد أنابيب الغاز بين منطقتي ميناب وكوه مبارك في جنوب ايران بهدف تصدير الغاز إلى سلطنة عمان، ستبدأ خلال العام الإيراني الجاري (يبدأ عادة في 21 مارس/آذار الماضي)".
وأضاف نوشادي أن "اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان تنص على مد أنابيب الغاز من مدينة ميناب إلى منطقة كوه مبارك بالقرب ميناء جاسك الإيراني".
كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يشهد العام الإيراني الجديد إبرام اتفاقيات لتصدير الغاز إلى خارج إيران.
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وكانت إيران أعلنت، العام الماضي، الموافقة على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان بعد توقف دام نحو عقدين.
وفي عام 2013، وقّع البلدان اتفاقا بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاما تزود إيران بموجبه سلطنة عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر.
وفي عام 2016، جدّد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع.
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