https://sputnikarabic.ae/20230402/افتتاح-أول-محطة-ضخ-عائمة-للقناة-الجديدة-بين-روستوف-ودونباس-فيديو-1075437656.html
افتتاح أول محطة ضخ عائمة للقناة الجديدة بين روستوف ودونباس... فيديو
افتتاح أول محطة ضخ عائمة للقناة الجديدة بين روستوف ودونباس... فيديو
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق أول محطة ضخ عائمة للقناة الجديدة الواصلة بين مقاطعة روستوف وإقليم دونباس. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:41+0000
2023-04-02T13:41+0000
2023-04-02T13:41+0000
روسيا
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ويحول الخط المائي الجديد الذي يمر عبر أراضي مقاطعة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، المياه من نهر الدون إلى قناة سيفرسكي دونيتس-دونباس.وتم تنفيذ المشروع باستخدام 1300 قطعة من المعدات وبمشاركة أكثر من 3500 عامل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
افتتاح أول محطة ضخ عائمة للقناة الجديدة بين روستوف ودونباس... فيديو
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق أول محطة ضخ عائمة للقناة الجديدة الواصلة بين مقاطعة روستوف وإقليم دونباس.
ويحول الخط المائي الجديد الذي يمر عبر أراضي مقاطعة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، المياه من نهر الدون إلى قناة سيفرسكي دونيتس-دونباس.
وستصل طاقة المنشأة إلى 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
وتم تنفيذ المشروع باستخدام 1300 قطعة من المعدات وبمشاركة أكثر من 3500
عامل.