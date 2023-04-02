https://sputnikarabic.ae/20230402/زلزال-بقوة-74-على-مقياس-ريختر-يضرب-بابوا-غينيا-الجديدة-1075450111.html
زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال قوي بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ، بحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T18:53+0000
2023-04-02T18:53+0000
2023-04-02T18:53+0000
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وأوضح المركز أن الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، اليوم الأحد، بلغت قوتها 7.4 على مقياس ريختر.وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، وأكد المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد (تسونامي) عدم وجود تهديد من حدوث تسونامي بعد الزلزال.ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, ريختر, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, ريختر, الأخبار
زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
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ضرب زلزال قوي بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ، بحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وأوضح المركز
أن الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، اليوم الأحد، بلغت قوتها 7.4 على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، وأكد المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد (تسونامي) عدم وجود تهديد من حدوث تسونامي بعد الزلزال.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال.