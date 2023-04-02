عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/زلزال-بقوة-74-على-مقياس-ريختر-يضرب-بابوا-غينيا-الجديدة-1075450111.html
زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال قوي بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ، بحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T18:53+0000
2023-04-02T18:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
زلزال
ريختر
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
وأوضح المركز أن الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، اليوم الأحد، بلغت قوتها 7.4 على مقياس ريختر.وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، وأكد المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد (تسونامي) عدم وجود تهديد من حدوث تسونامي بعد الزلزال.ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, ريختر, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, ريختر, الأخبار

زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

18:53 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
تابعنا عبرTelegram
ضرب زلزال قوي بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ، بحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وأوضح المركز أن الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، اليوم الأحد، بلغت قوتها 7.4 على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، وأكد المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد (تسونامي) عدم وجود تهديد من حدوث تسونامي بعد الزلزال.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала