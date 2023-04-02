https://sputnikarabic.ae/20230402/طفل-إماراتي-يدخل-موسوعة-غينيس-بصفته-أصغر-كاتب-في-العالم-صور-1075430842.html

طفل إماراتي يدخل موسوعة "غينيس" بصفته أصغر كاتب في العالم... صور

طفل إماراتي يدخل موسوعة "غينيس" بصفته أصغر كاتب في العالم... صور

انضم طفل إماراتي إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لكونه أصغر كاتب في العالم، وذلك عن عمر ‏‏4 سنوات و218 يوم.‏ 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T11:07+0000

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2023-04-02T11:07+0000

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وتمكن، سعيد راشد المهيري، من إمارة أبو ظبي الخليجية، أن يبيع أكثر من 1000 نسخة من كتابه للأطفال "الفيل سعيد والدب، وهي قصة مصورة عن اللطف والصداقة غير المتوقعة بين الحيوانين، وفقا لبيان من موسوعة "غينيس".ويلخص كتابه، قائلا: "إنه يدور حول الفيل سعيد والدب القطبي، إذ كان الفيل في نزهة ورأى دبا قطبيا، وكان يعتقد أن الدب سيأكله، لكن في النهاية، أظهر الفيل لطفًا وقال: "لنقم بنزهة معا"! ثم أصبحوا أصدقاء وأظهروا اللطف لبعضهم البعض".ولا يعد سعيد هو الوحيد في أسرته الحاصل على رقم قياسي، إذ هناك شقيقته الكبرى، الظبي المهيري، التي سبقته في الدخول إلى موسوعة "غينيس"، كأصغر ناشرة في العالم وهي في عمر 7 سنوات، وذلك بعد أن باعت أكثر من ألف نسخة من كتابها الأول "كانت لدي فكرة".وأشار الطفل، سعيد المهيري، إلى أن شقيقته هي من ألهمته لتاليف كتابه الأول.كما أن شقيقة سعيد المهيري، أطلقت مبادرة فريدة بعنوان "كتب من الأطفال إلى الأطفال"، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات على الكتابة، إما باللغة العربية أو الإنجليزية، بحيث يكون كل من الكاتب والرسام والناشر وكذلك قراء الكتاب، هم أطفال.

https://sputnikarabic.ae/20230313/توأم-بحجم-كف-اليد-يدخل-موسوعة-غينيس-فيديو-1074678899.html

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