عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230402/طفل-إماراتي-يدخل-موسوعة-غينيس-بصفته-أصغر-كاتب-في-العالم-صور-1075430842.html
طفل إماراتي يدخل موسوعة "غينيس" بصفته أصغر كاتب في العالم... صور
طفل إماراتي يدخل موسوعة "غينيس" بصفته أصغر كاتب في العالم... صور
انضم طفل إماراتي إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لكونه أصغر كاتب في العالم، وذلك عن عمر ‏‏4 سنوات و218 يوم.‏ 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T11:07+0000
2023-04-02T11:07+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1d/1049693838_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8d2b322d6d058472fbd86d5f8454869.jpg
وتمكن، سعيد راشد المهيري، من إمارة أبو ظبي الخليجية، أن يبيع أكثر من 1000 نسخة من كتابه للأطفال "الفيل سعيد والدب، وهي قصة مصورة عن اللطف والصداقة غير المتوقعة بين الحيوانين، وفقا لبيان من موسوعة "غينيس".ويلخص كتابه، قائلا: "إنه يدور حول الفيل سعيد والدب القطبي، إذ كان الفيل في نزهة ورأى دبا قطبيا، وكان يعتقد أن الدب سيأكله، لكن في النهاية، أظهر الفيل لطفًا وقال: "لنقم بنزهة معا"! ثم أصبحوا أصدقاء وأظهروا اللطف لبعضهم البعض".ولا يعد سعيد هو الوحيد في أسرته الحاصل على رقم قياسي، إذ هناك شقيقته الكبرى، الظبي المهيري، التي سبقته في الدخول إلى موسوعة "غينيس"، كأصغر ناشرة في العالم وهي في عمر 7 سنوات، وذلك بعد أن باعت أكثر من ألف نسخة من كتابها الأول "كانت لدي فكرة".وأشار الطفل، سعيد المهيري، إلى أن شقيقته هي من ألهمته لتاليف كتابه الأول.كما أن شقيقة سعيد المهيري، أطلقت مبادرة فريدة بعنوان "كتب من الأطفال إلى الأطفال"، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات على الكتابة، إما باللغة العربية أو الإنجليزية، بحيث يكون كل من الكاتب والرسام والناشر وكذلك قراء الكتاب، هم أطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230313/توأم-بحجم-كف-اليد-يدخل-موسوعة-غينيس-فيديو-1074678899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1d/1049693838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e511a7567ba023568cf84277289a6bad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن

طفل إماراتي يدخل موسوعة "غينيس" بصفته أصغر كاتب في العالم... صور

11:07 GMT 02.04.2023
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبرTelegram
انضم طفل إماراتي إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لكونه أصغر كاتب في العالم، وذلك عن عمر ‏‏4 سنوات و218 يوم.‏
وتمكن، سعيد راشد المهيري، من إمارة أبو ظبي الخليجية، أن يبيع أكثر من 1000 نسخة من كتابه للأطفال "الفيل سعيد والدب، وهي قصة مصورة عن اللطف والصداقة غير المتوقعة بين الحيوانين، وفقا لبيان من موسوعة "غينيس".
ويلخص كتابه، قائلا: "إنه يدور حول الفيل سعيد والدب القطبي، إذ كان الفيل في نزهة ورأى دبا قطبيا، وكان يعتقد أن الدب سيأكله، لكن في النهاية، أظهر الفيل لطفًا وقال: "لنقم بنزهة معا"! ثم أصبحوا أصدقاء وأظهروا اللطف لبعضهم البعض".
ولا يعد سعيد هو الوحيد في أسرته الحاصل على رقم قياسي، إذ هناك شقيقته الكبرى، الظبي المهيري، التي سبقته في الدخول إلى موسوعة "غينيس"، كأصغر ناشرة في العالم وهي في عمر 7 سنوات، وذلك بعد أن باعت أكثر من ألف نسخة من كتابها الأول "كانت لدي فكرة".
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
مجتمع
توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس... فيديو
13 مارس, 11:38 GMT
وأشار الطفل، سعيد المهيري، إلى أن شقيقته هي من ألهمته لتاليف كتابه الأول.
كما أن شقيقة سعيد المهيري، أطلقت مبادرة فريدة بعنوان "كتب من الأطفال إلى الأطفال"، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات على الكتابة، إما باللغة العربية أو الإنجليزية، بحيث يكون كل من الكاتب والرسام والناشر وكذلك قراء الكتاب، هم أطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала