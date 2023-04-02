https://sputnikarabic.ae/20230402/علماء-يكتشفون-طريقة-لتحديد-نوع-المولود-فعالة-بنسبة-80-1075426201.html

علماء يكتشفون طريقة لتحديد نوع المولود فعالة بنسبة 80%

علماء يكتشفون طريقة لتحديد نوع المولود فعالة بنسبة 80%

طور العلماء تقنية بسيطة وآمنة تضمن ولادة طفل من جنس معين بنسبة %80، وتعتمد الطريقة على فرز الحيوانات المنوية حسب الوزن، ويتم إجراؤها في مرحلة الاختبار الجيني... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T09:47+0000

2023-04-02T09:47+0000

2023-04-02T09:47+0000

مجتمع

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وأشار العلماء إلى أن هناك العديد من "الوصفات الشعبية" حول كيفية التأثير على جنس الجنين، منها تناول أطعمة معينة، واختيار يوم خاص للحمل، وما إلى ذلك. في الأساس، كل هذه أساطير أو حكايات قديمة، لا يدعمها العلم.تعتمد الطريقة على الاختلاف في الوزن، حيث وجد المؤلفون أن الحيوانات المنوية مع "الكروموسوم X" أثقل.ونوّه العلماء إلى أنه في الوسط السائل ذي التدرج اللوني، تتركز الخلايا "الأنثوية" في الطبقة السفلى، بينما تتركز الخلايا "الذكرية" في الطبقة العليا.من أغسطس / آب 2016 إلى يوليو / تموز 2020، أجرى العلماء تجربة شارك فيها أكثر من 1300 من الأزواج الأمريكيين الذين خضعوا للاختبار الجيني قبل التلقيح الاصطناعي، من بين أولئك الذين لم يكن لديهم أي تفضيلات خاصة فيما يتعلق بجنس الطفل الذي لم يولد بعد.ولكن كان يوجد نحو 105 من الأزواج أرادوا إنجاب طفل من جنس معين، وخضعوا لفصل أولي للحيوانات المنوية.لاحظ المؤلفون أن الطريقة الجديدة، على الرغم من أنها لا تضمن نتيجة بنسبة 100%، تزيد من احتمالية حدوثها. وبيّن العلماء أن التكنولوجيا الجديدة رخيصة نسبيًا وآمنة تمامًا.وكان لدى جميع المشاركين في الدراسة أطفال أصحاء، وبحلول سن الثالثة، لم يظهر أي منهم مشاكل صحية خطيرة أو تأخيرات في النمو.وذكر العماء أن الهدف الرئيسي من هذه الطريقة هو تحديد العيوب الوراثية المرتبطة بالأمراض الوراثية، وتحديد العدد الإجمالي للكروموسومات.وفقًا للإحصاءات، توجد تشوهات الكروموسومات في نحو نصف الأجنة التي تم إنشاؤها من خلال التلقيح الاصطناعي، وهي تمثل نحو 70 % من حالات الإجهاض المبكر.يعتبر العديد من العلماء أن الانتقاء الجنسي للأجنة غير مقبول من وجهة نظر أخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تنظيم قانوني.يوضح دارين غريفين، أستاذ علم الوراثة في جامعة "كينت": "اختيار جنس الأجنة دون ظروف مخففة، مثل الأمراض المرتبطة بالجنس، أمر غير قانوني".

https://sputnikarabic.ae/20230402/دراسة-تكشف-عن-سلاح-سري-ضد-التهاب-السحايا--صور-وفيديو-1075423653.html

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