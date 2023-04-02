https://sputnikarabic.ae/20230402/مصر-أكبر-بنكين-حكوميين-يصدران-شهادات-ادخار-بفائدة-22-1075424615.html
مصر... أكبر بنكين حكوميين يصدران شهادات ادخار بفائدة 22%
مصر... أكبر بنكين حكوميين يصدران شهادات ادخار بفائدة 22%
طرح بنكا "مصر" و"الأهلي" الحكوميين في مصر، اليوم الأحد، شهادات ادخارية جديدة بفائدة مرتفعة، وذلك لسحب السيولة ومجابهة التضخم في البلاد. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T08:31+0000
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وحسب بوابة "الأهرام"، أصدر البنكان شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي متناقص يصل إلى 22% يُصرف في العام الأول، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة. كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19%.يأتي قرار البنكين بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس (2%)، في ثاني اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2023، الخميس الماضي.وفي وقت سابق، توقع خبراء الاقتصاد طرح البنوك الحكومية في مصر لشهادات ادخارية جديدة، لسحب السيولة ومجابهة التضخم وتراجع سعر الصرف، لكن بعائد أكبر من 22%.ويسعى البنك المركزي المصري من خلال هذه القرارات لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/خبراء-اقتصاد-يوضحون-تداعيات-رفع-نسبة-الفائدة-في-مصر--1075376541.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر... أكبر بنكين حكوميين يصدران شهادات ادخار بفائدة 22%
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طرح بنكا "مصر" و"الأهلي" الحكوميين في مصر، اليوم الأحد، شهادات ادخارية جديدة بفائدة مرتفعة، وذلك لسحب السيولة ومجابهة التضخم في البلاد.
وحسب بوابة
"الأهرام"، أصدر البنكان شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي متناقص يصل إلى 22% يُصرف في العام الأول، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19%.
يأتي قرار البنكين بعد أن رفع البنك المركزي المصري
أسعار الفائدة 200 نقطة أساس (2%)، في ثاني اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2023، الخميس الماضي.
وفي وقت سابق، توقع خبراء الاقتصاد طرح البنوك الحكومية في مصر
لشهادات ادخارية جديدة، لسحب السيولة ومجابهة التضخم وتراجع سعر الصرف، لكن بعائد أكبر من 22%.
ويسعى البنك المركزي المصري من خلال هذه القرارات لامتصاص موجة التضخم
، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.