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https://sputnikarabic.ae/20230403/الدوما-يعتزم-إدخال-تعديلات-تشريعية-لحظر-أنشطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-على-الأراضي-الروسية-1075477829.html
الدوما يعتزم إدخال تعديلات تشريعية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الروسية
الدوما يعتزم إدخال تعديلات تشريعية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الروسية
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن اللجان المختصة في مجلس الدوما تعد تعديلات من شأنها حظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T15:00+0000
2023-04-03T15:00+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي لمجلس الدوما عن فولودين قوله: "تُعِدُّ اللجان المختصة في مجلس الدوما تعديلات على القانون الفيدرالي "بشأن الأمن"، ستحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الدولية الأخرى الموجهة ضد روسيا ومواطنيها على أراضينا".ولهذا الغرض، يجري إعداد مقترحات لإدراج قواعد العقوبة على شكل غرامات وسجن في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.في 20 مارس الماضي، وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه مظهر عدائي صارخ، مشيرًا إلى أن طرح المحكمة الجنائية الدولية مسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول وأي من قراراتها باطلة ولاغية قانونيا.
https://sputnikarabic.ae/20230325/رئيس-مجلس-الدوما-يدعو-لحظر-أنشطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-روسيا-1075114113.html
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الدوما يعتزم إدخال تعديلات تشريعية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الروسية

15:00 GMT 03.04.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن اللجان المختصة في مجلس الدوما تعد تعديلات من شأنها حظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية الموجهة ضد روسيا على أراضي البلاد.
موسكو- سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي لمجلس الدوما عن فولودين قوله: "تُعِدُّ اللجان المختصة في مجلس الدوما تعديلات على القانون الفيدرالي "بشأن الأمن"، ستحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الدولية الأخرى الموجهة ضد روسيا ومواطنيها على أراضينا".

وأضاف فولودين: "الحديث يدور عن فرض حظر على الدعوات العامة لتنفيذ قراراتها والتعاون معها، من الضروري إقرار المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم".

ولهذا الغرض، يجري إعداد مقترحات لإدراج قواعد العقوبة على شكل غرامات وسجن في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

يشار إلى أن فولودين عقد، في وقت سابق من اليوم، اجتماعًا لإدخال التعديلات ذات الصلة على التشريعات الوطنية.

مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
رئيس مجلس الدوما يدعو لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا
25 مارس, 07:01 GMT

هذا وأصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس/ آذار المنصرم، مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا.

في 20 مارس الماضي، وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه مظهر عدائي صارخ، مشيرًا إلى أن طرح المحكمة الجنائية الدولية مسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول وأي من قراراتها باطلة ولاغية قانونيا.
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