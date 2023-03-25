https://sputnikarabic.ae/20230325/رئيس-مجلس-الدوما-يدعو-لحظر-أنشطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-روسيا-1075114113.html
رئيس مجلس الدوما يدعو لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا
رئيس مجلس الدوما يدعو لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا
أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أنه من الضروري إجراء تغييرات في التشريعات القانونية الروسية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T07:01+0000
2023-03-25T07:01+0000
2023-03-25T07:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104568/85/1045688555_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4ee34a41a78aa3951432308449a87ca4.jpg
وكتب فولودين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": من الضروري إجراء تغييرات على التشريعات التي تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الروسية، بالإضافة إلى وقف كل الدعم المالي والقانوني للمحكمة الجنائية الدولية". أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس / آذار مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب السكرتير الصحفي للزعيم الروسي دميتري بيسكوف، فإن إثارة قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وأي من قراراتها باطل ولاغٍ من وجهة نظر القانون.وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: "روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230320/ميدفيديف-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-بمحاكمة-بوتين-سيأتي-بعواقب-وخيمة-على-القانون-الدولي-1074933544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104568/85/1045688555_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_610cfdd9e6a8d1298b725273a1ac7e44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس مجلس الدوما يدعو لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أنه من الضروري إجراء تغييرات في التشريعات القانونية الروسية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا.
وكتب فولودين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": من الضروري إجراء تغييرات على التشريعات التي تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الروسية، بالإضافة إلى وقف كل الدعم المالي والقانوني للمحكمة الجنائية الدولية".
أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس / آذار مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب السكرتير الصحفي للزعيم الروسي دميتري بيسكوف، فإن إثارة قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وأي من قراراتها باطل ولاغٍ من وجهة نظر القانون.
وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: "روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية
في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا".