https://sputnikarabic.ae/20230403/تحذير-من-حالة-وباء-فطري-تصيب-الإنسان-لأول-مرة-1075474642.html

تسجيل أول إصابة للإنسان بفطري "الورقة الفضية" الذي يصيب النباتات... صور

تسجيل أول إصابة للإنسان بفطري "الورقة الفضية" الذي يصيب النباتات... صور

ينتشر وباء "الورقة الفضية" في مجموعة واسعة من النباتات، من الكمثرى إلى الورود، وبإمكان فطر "تشوندروستيريوم بومبورم" إصابة أوراقها وأغصانها في حال لم يتم علاجه... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T13:24+0000

2023-04-03T13:24+0000

2023-04-03T14:06+0000

مجتمع

علوم

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ولم يشكل المرض الفطري خطرا على البشر في السابق، حيث كانت تقتصر أضراره على النباتات، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت"، اليوم الاثنين.وفيما يخمن الباحثون أنها أول حالة تم الإبلاغ عنها من نوعها، يبدو أن عالم الفطريات الهندي ذو الـ61 عامًا قد أصيب بحالة خطيرة إلى حد ما من مرض الأوراق الفضية في منطقة الحلق، مما يوفر مثالًا نادرًا لمسببات الأمراض التي يبدو أنها حققت قفزة هائلة عبر ممالك بأكملها في شجرة الحياة.وفشلت الاختبارات المعملية في العثور على أي بكتيريا مثيرة للقلق، لكن تقنية "التلطيخ" الخاصة باكتشاف الفطريات كشفت عن وجود خيوط طويلة تشبه الجذور.ولكن في بعض الأحيان، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن للفطريات، التي تتغذى عادة على النباتات المتعفنة، أن تصيب أعمق أجزاء أجسادنا.ومع ذلك، لم تكن هذه العدوى بالذات تشبه إلى حد كبير أيًا من نظيراتها، مما دفع الاختصاصيين الطبيين إلى طلب المشورة من مركز أبحاث ومرجع للفطريات تابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي حدد المشتبه به غير المحتمل من الحمض النووي الخاص به.وعلى الرغم من كون المريض نفسه عالم فطريات، إلا أنه لم يستطع أن يتذكر أنه عمل مع هذا النوع المعين مؤخرًا، حيث أن عمله الميداني كان يحتم عليه أن يكون على اتصال بمواد متحللة وفطريات نباتية أخرى، مما قد يفسر مصدر إصابته.وهذا يجعل من النادر للغاية أن تتكيف الفطريات مع خيوطها من خلال الأوراق والسيقان لإيجاد النجاح في فعل الشيء نفسه داخل لحمنا.وكتب مؤلفو الدراسة في تقريرهم: "مسببات الأمراض البشرية عبر المملكة، وخزاناتها النباتية المحتملة، لها آثار مهمة على ظهور الأمراض المعدية".في حين أن الأنواع البكتيرية من الفيروسات الخارقة والفيروسات الجديدة الناشئة من مجموعات الحيوانات تحظى باهتمامنا بانتظام، إلا أننا نادرًا ما نفكر كثيرًا في أمراض النبات الموجودة في وسطنا.ولحسن الحظ في هذه الحالة، فإن التصريف المنتظم للقرحة لمدة شهرين على عامل مضاد للفطريات قد أدى إلى التشافي بعد عامين من الفحوصات، وكان المريض لا يزال بخير ولم تظهر عليه علامات تكرار العدوى.وختمت المجلة: "من غير المحتمل أن نعرف أبدًا سبب تجذر مثل هذه العدوى بالصدفة في المقام الأول، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كنا سنرى مثلها مرة أخرى".

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