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https://sputnikarabic.ae/20230403/تفجير-يستهدف-حافلة-لنقل-موظفي-معبر-حدودي-سوري-أردني-1075485784.html
تفجير يستهدف حافلة لنقل موظفي معبر حدودي سوري أردني
تفجير يستهدف حافلة لنقل موظفي معبر حدودي سوري أردني
استهدف إرهابيون حافلة لنقل موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية، بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة 15 موظفا تم نقلهم إلى مشفى محلي في ريف درعا الشمالي. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T17:25+0000
2023-04-03T17:29+0000
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وقال مراسل سبوتنيك في محافظة درعا اليوم الاثنين: " استهدف إرهابيون مجهولون بعبوة ناسفة حافلة لنقل موظفين المنطقة الحرة السورية الأردنية في مركز نصيب الحدودي السوري الأردني، وذلك أثناء مرورهم على أوتستراد "دمشق- درعا" الدولي.وأصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي (دمشق- درعا) في 30 كانون الثاني/ يناير.وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك"، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد (دمشق - درعا)".وكشف المصدر عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.
https://sputnikarabic.ae/20210929/بحضور-روسي-استئناف-العمل-رسميا-في-معبر-النصيب-جابر-السوري-الأردنيفيديو-1050292046.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك

تفجير يستهدف حافلة لنقل موظفي معبر حدودي سوري أردني

17:25 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 17:29 GMT 03.04.2023)
© Sputnik . A. khaznaمعبر "نصيب -جابر" الحدودي بين سوريا والأردن
معبر نصيب -جابر الحدودي بين سوريا والأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . A. khazna
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استهدف إرهابيون حافلة لنقل موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية، بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة 15 موظفا تم نقلهم إلى مشفى محلي في ريف درعا الشمالي.
وقال مراسل سبوتنيك في محافظة درعا اليوم الاثنين: " استهدف إرهابيون مجهولون بعبوة ناسفة حافلة لنقل موظفين المنطقة الحرة السورية الأردنية في مركز نصيب الحدودي السوري الأردني، وذلك أثناء مرورهم على أوتستراد "دمشق- درعا" الدولي.

وأضاف المراسل أن الانفجار أسفر عن إصابة 15 موظفا بجروح متفاوتة، وتم إسعافهم إلى مشفى مدينة إزرع الوطني في ريف درعا الشمالي.

استئناف العمل رسميا في معبر نصيب - جابر السوري الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2021
بحضور روسي... استئناف العمل رسميا في معبر النصيب - جابر السوري الأردني... فيديو
29 سبتمبر 2021, 16:14 GMT
وأصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي (دمشق- درعا) في 30 كانون الثاني/ يناير.
وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك"، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد (دمشق - درعا)".
وكشف المصدر عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.
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