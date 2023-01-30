https://sputnikarabic.ae/20230130/انفجار-حافلة-تابعة-لقوات-الأمن-الداخلي-بعبوة-ناسفة-في-سوريا-1072883799.html
إصابة 15 عنصرا من الأمن الداخلي السوري بتفجير استهدفت حافلتهم على أوتستراد "دمشق - درعا"
إصابة 15 عنصرا من الأمن الداخلي السوري بتفجير استهدفت حافلتهم على أوتستراد "دمشق - درعا"
أصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي (دمشق- درعا). 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:52+0000
2023-01-30T14:52+0000
2023-01-30T15:15+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك"، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد (دمشق - درعا)".وختم المصدر بأن الفرق الطبية بدأت بإسعاف المصابين إلى مشفى (إزرع) الوطني، وبدأت الكوادر الطبية بتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم.
https://sputnikarabic.ae/20230129/طائرات-مجهولة-تستهدف-مجموعة-شاحنات-في-منطقة-البوكمال-شمالي-سوريا-بعد-عبورها-من-العراق-1072852800.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
إصابة 15 عنصرا من الأمن الداخلي السوري بتفجير استهدفت حافلتهم على أوتستراد "دمشق - درعا"
14:52 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 15:15 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
أصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي (دمشق- درعا).
وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك"، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد (دمشق - درعا)".
وكشف المصدر عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.
وبين المصدر أن العبوة كانت مزروعة ضمن المنصف الذي يفصل مساري الطريق الدولية (دمشق- درعا)، وقد تم تفجيرها أثناء مرور الحافلة بقربها.
وختم المصدر بأن الفرق الطبية بدأت بإسعاف المصابين إلى مشفى (إزرع) الوطني، وبدأت الكوادر الطبية بتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم.