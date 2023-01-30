https://sputnikarabic.ae/20230130/انفجار-حافلة-تابعة-لقوات-الأمن-الداخلي-بعبوة-ناسفة-في-سوريا-1072883799.html

إصابة 15 عنصرا من الأمن الداخلي السوري بتفجير استهدفت حافلتهم على أوتستراد "دمشق - درعا"

إصابة 15 عنصرا من الأمن الداخلي السوري بتفجير استهدفت حافلتهم على أوتستراد "دمشق - درعا"

أصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي (دمشق- درعا). 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T14:52+0000

2023-01-30T14:52+0000

2023-01-30T15:15+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك"، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد (دمشق - درعا)".وختم المصدر بأن الفرق الطبية بدأت بإسعاف المصابين إلى مشفى (إزرع) الوطني، وبدأت الكوادر الطبية بتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم.

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