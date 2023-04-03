https://sputnikarabic.ae/20230403/قطار-فولغا-الروسي-المدرع-1075460238.html
قطار "فولغا" الروسي المدرع
قطار "فولغا" الروسي المدرع
يستخدم الجيش الروسي القطار المدرع "فولغا"، الذي أنشأه متخصصون في قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الغربية، لإجراء الاستطلاع الهندسي واستعادة المسارات في... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T08:16+0000
2023-04-03T08:16+0000
2023-04-03T08:16+0000
وسائط متعددة
رصد عسكري
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075460870_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ede31884d4b7aff2d5813c6069da41c5.png
يشارك القطار المدرع الروسي "فولغا" في ترميم خط السكة الحديدية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.الغرض الأساسي للقطار هو حل المهام القتالية والمساعدة بشكل فعال على شبكة السكك الحديدية والمناطق القريبة منها.القطار المدرع "فولغا" مجهز بأسلحة حديثة وأحدث التقنيات، وملاجئ عند التعرض لإطلاق النار، ويسمح نظام الأسلحة للأفراد العسكريين بالعمل حتى في أصعب الظروف.يمكن لأفراد طاقم القطار المدرع "فولغا" بمفردهم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمسارات المكتشفة أثناء حركة القطار، وإزالة الألغام في موقع المنطقة التي يوجدون فيها.شاهد أيضا - قطار "فولغا" الروسي المدرع يشارك بنشاط في العمليات العسكرية... فيديواستخدم الجيش الروسي القطارات المدرعة بنشاط خلال الصراعات في القوقاز في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كما استخدمتها قيادة القوات المسلحة الروسية أثناء إجلاء المدنيين من خيرسون وتسيير دوريات في تافريا، في ضواحي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ويقدم فريق "سبوتنيك" فيديوغراف معلوماتي حول الخصائص الفنية وآلية عمل "وحوش السكك الحديدية" للقوات المسلحة الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075460870_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b901734a90cd29bc0e599816857fc792.png
القطار المدرع الروسي "فولغا"
القطار المدرع الروسي "فولغا"
2023-04-03T08:16+0000
true
PT0M50S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, انفوجرافيك, видео
رصد عسكري, انفوجرافيك, видео
قطار "فولغا" الروسي المدرع
تابعنا عبر
يستخدم الجيش الروسي القطار المدرع "فولغا"، الذي أنشأه متخصصون في قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الغربية، لإجراء الاستطلاع الهندسي واستعادة المسارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يشارك القطار المدرع الروسي "فولغا" في ترميم خط السكة الحديدية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
الغرض الأساسي للقطار هو حل المهام القتالية والمساعدة بشكل فعال على شبكة السكك الحديدية والمناطق القريبة منها.
القطار المدرع "فولغا" مجهز بأسلحة حديثة وأحدث التقنيات، وملاجئ عند التعرض لإطلاق النار، ويسمح نظام الأسلحة للأفراد العسكريين بالعمل حتى في أصعب الظروف.
يمكن لأفراد طاقم القطار المدرع "فولغا" بمفردهم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمسارات المكتشفة أثناء حركة القطار، وإزالة الألغام في موقع المنطقة التي يوجدون فيها.
استخدم الجيش الروسي القطارات المدرعة بنشاط خلال الصراعات في القوقاز في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كما استخدمتها قيادة القوات المسلحة الروسية أثناء إجلاء المدنيين من خيرسون وتسيير دوريات في تافريا، في ضواحي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ويقدم فريق "سبوتنيك" فيديوغراف معلوماتي حول الخصائص الفنية وآلية عمل "وحوش السكك الحديدية" للقوات المسلحة الروسية.