https://sputnikarabic.ae/20230403/لجنة-التحقيق-الروسية-اعتقال-المشتبه-بها-الأولى-في-تفجير-مقهى-سان-بطرسبورغ-1075463381.html
لجنة التحقيق الروسية تعلن اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ
لجنة التحقيق الروسية تعلن اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ، داريا تريبوفا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T09:03+0000
2023-04-03T09:03+0000
2023-04-03T09:11+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075463325_0:24:1000:587_1920x0_80_0_0_f354a9313e84084e5b714870af407709.jpg
وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية على موقع تلغرام: "للاشتباه في تورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ، قام موظفو لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب الهيئة التنفيذية، باعتقال داريا تريبوفا".كما أفادت لجنة الصحة في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين، بأن 8 أشخاص ما زالوا في المستشفيات في حالة خطيرة جراء الانفجار الذي حدث في أحد مقاهي المدينة، وأن الجرحى الباقين في حالة معتدلة، وأن 9 أشخاص قد غادروا المستشفيات للمتابعة المنزلية.وجاء في بيان اللجنة بهذا الشأن: "تم نقل 31 مصابًا، عقب الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي، إلى مستشفيات المدينة. وحتى الساعة السابعة صباحًا، غادر 9 أشخاص المستشفيات للمتابعة المنزلية، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 أشخاص في حالة خطيرة، والباقون في حالة معتدلة ومرضية".وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.
https://sputnikarabic.ae/20230402/1075444923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075463325_43:0:1000:718_1920x0_80_0_0_a0ea28132ef9fced36aa26584d4fd2e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لجنة التحقيق الروسية تعلن اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ
09:03 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 09:11 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ، داريا تريبوفا.
وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية على موقع تلغرام: "للاشتباه في تورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ، قام موظفو لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب الهيئة التنفيذية، باعتقال داريا تريبوفا".
كما أفادت لجنة الصحة في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين، بأن 8 أشخاص ما زالوا في المستشفيات في حالة خطيرة جراء الانفجار الذي حدث في أحد مقاهي المدينة، وأن الجرحى الباقين في حالة معتدلة، وأن 9 أشخاص قد غادروا المستشفيات للمتابعة المنزلية.
وجاء في بيان اللجنة بهذا الشأن: "تم نقل 31 مصابًا، عقب الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي، إلى مستشفيات المدينة. وحتى الساعة السابعة صباحًا، غادر 9 أشخاص المستشفيات للمتابعة المنزلية، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 أشخاص في حالة خطيرة، والباقون في حالة معتدلة ومرضية".
وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار
، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.