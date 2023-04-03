https://sputnikarabic.ae/20230403/لجنة-التحقيق-الروسية-اعتقال-المشتبه-بها-الأولى-في-تفجير-مقهى-سان-بطرسبورغ-1075463381.html

لجنة التحقيق الروسية تعلن اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ

لجنة التحقيق الروسية تعلن اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورغ، داريا تريبوفا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T09:03+0000

2023-04-03T09:03+0000

2023-04-03T09:11+0000

روسيا

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وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية على موقع تلغرام: "للاشتباه في تورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ، قام موظفو لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب الهيئة التنفيذية، باعتقال داريا تريبوفا".كما أفادت لجنة الصحة في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين، بأن 8 أشخاص ما زالوا في المستشفيات في حالة خطيرة جراء الانفجار الذي حدث في أحد مقاهي المدينة، وأن الجرحى الباقين في حالة معتدلة، وأن 9 أشخاص قد غادروا المستشفيات للمتابعة المنزلية.وجاء في بيان اللجنة بهذا الشأن: "تم نقل 31 مصابًا، عقب الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي، إلى مستشفيات المدينة. وحتى الساعة السابعة صباحًا، غادر 9 أشخاص المستشفيات للمتابعة المنزلية، في الوقت الذي ما يزال فيه 8 أشخاص في حالة خطيرة، والباقون في حالة معتدلة ومرضية".وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ونظم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.

https://sputnikarabic.ae/20230402/1075444923.html

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