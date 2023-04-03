https://sputnikarabic.ae/20230403/-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-في-أوبك-هل-يحقق-استقرار-أسواق-البترول؟---1075475059.html

الخفض الطوعي لإنتاج النفط في "أوبك+"... هل يحقق استقرار أسواق البترول؟

الخفض الطوعي لإنتاج النفط في "أوبك+"... هل يحقق استقرار أسواق البترول؟

أعلنت عدة دول مصدرة للنفط ضمن منظمة "أوبك+"، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، ابتداءً من مايو/أيار المقبل وحتى نهاية 2023. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T13:30+0000

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الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أوبك+ هل يحقق التوازن في أسواق النفط الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أوبك+ هل يحقق التوازن في أسواق النفط

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن المملكة ستنفذ تخفيضا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، وذلك "بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد، أن روسيا ستمدد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام للمرة الثانية، بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير/شباط، والذي كان سيمتد إلى يونيو/حزيران فقط.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير النفط العالمي د.ممدوح سلامة إن:وأوضح الخبير أن "دول أوبك تحتاج لأن تبقى أسعار النفط عند مستويات بين 80 -100 دولار لتتمكن من إقامة موازناتها وضمان استقرار الإمدادات".واعتبر أستاذ الاستثمار والتمويل، د. وائل النحاس، أن "قرار تخفيض الإنتاج هو ثاني ورقة ضغط تستخدمها السعودية مؤخرا ضد واشنطن بعد انضمامها لبريكس، وإعلانها اعتماد اليوان للتعاملات البينية مع الصين والتخلي عن الدولار، مما أشعل أسواق النفط بعد المخاوف التي هبطت به بسبب الركود والإفلاسات، وقد تم اتخاذ القرار بشكل جماعي وفي التوقيت المناسب وهو يعكس إصرارا من المجموعة على ضمان استقرار أسعار النفط".وتوقع الخبير "ردود فعل عنيفة من واشنطن بعد الصفعة التي وجهتها المملكة بهذا القرار، وربما يكون هناك تفعيل لما أثير بشأن فك ارتباط البترول بالدولار أو تفعيل لقانون نوبك في الكونجرس بما يؤثر على أموال الخليج وأثرياء الخليج في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "واشنطن تحاول تخفيض الأسعار مع اقتراب الانتخابات خاصة بعد استنزاف المخزونات النفطية حيث أن ما يهم الناخب الأمريكي هو أسعار المحروقات وهي التي تحدد من القادم إلى البيت الأبيض، وتحاول السعودية في هذا أن توضح أنها ستحدد من سيأتي إذا كان هناك توافق سيتم الاتفاق على تسعير في منطقة آمنة، ولهذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة عنيفا وستوجه لطمة قوية لمتخذي هذا القرار".وأوضح الخبير أن " كون القرار طوعيا هو رسالة لواشنطن مفادها أنه من الممكن التراجع بشروط، وربما تقرأها واشنطن جيدا وهي أنه لا بد أن نتوافق على مائدة مفاوضات ولن يكون هناك تفرد بالقرار أو ضغط".وأكد الخبير الاقتصادي، د. حبيب الله تركستاني، أن:واعتبر الخبير أن " قرارات أوبك حتى قبل الأزمة تقابل بجدل، كل حسب مصلحته، وقرار الخفض يتماشى أيضا مع المؤشرات الاقتصادية غير محفزة في هذه المرحلة التي تشهد أزمات وتراجع للنمو في الصين، في الوقت ذاته تحاول المملكة قدر الإمكان تجنب التأثيرات السياسية، كما أن هناك ازدواجية في المعايير حيث لم تواجه واشنطن ارتفاع أسعار الغاز بنفس ما تفعل مع النفط، رغم أنه أيضا سلعة استراتيجية"إعداد وتقديم : جيهان لطفي

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