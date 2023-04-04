https://sputnikarabic.ae/20230404/إصابة-ثلاثة-فلسطينيين-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-داخل-باحات-المسجد-الأقصى-1075531157.html
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى
أُصيبَ ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T22:48+0000
2023-04-04T22:48+0000
2023-04-04T22:48+0000
المسجد الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قصف إسرائيلي
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رام الله - سبوتنيك. وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المرابطين والمعتكفين داخل المصلى القبلي.وأغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه.وتحاول القوات الإسرائيلية إخلاء المصلين بالقوة من داخل المسجد الأقصى، فيما تتواصل المواجهات حتى اللحظة.
إسرائيل
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قصف إسرائيلي
المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قصف إسرائيلي
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى
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أُصيبَ ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك.
رام الله - سبوتنيك
. وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المرابطين والمعتكفين داخل المصلى القبلي.
وأغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه.
وتحاول القوات الإسرائيلية إخلاء المصلين بالقوة من داخل المسجد الأقصى، فيما تتواصل المواجهات حتى اللحظة.