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https://sputnikarabic.ae/20230404/الصين-تعارض-بشدة-إمكانية-لقاء-رئيسة-تايوان-مع-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-1075502269.html
الصين تعارض إمكانية لقاء رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي
الصين تعارض إمكانية لقاء رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن الصين تعارض بحزم إمكانية لقاء رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:42+0000
2023-04-04T09:42+0000
العالم
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بكين – سبوتنيك. وقالت ماو، في إحاطة إعلامية: "الصين تعارض بحزم اجتماع ثالث أعلى مسؤول أمريكي، رئيس مجلس النواب كيفين ماكارتي، مع تساي إنغ وين، لأن ذلك يتعارض بشكل كبير مع مبدأ الصين الواحدة وأحكام 3 بيانات مشتركة بين الصين والولايات المتحدة".وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في أغسطس / آب 2022؛ الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
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العالم
العالم

الصين تعارض إمكانية لقاء رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي

09:42 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن الصين تعارض بحزم إمكانية لقاء رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارتي.
بكين – سبوتنيك. وقالت ماو، في إحاطة إعلامية: "الصين تعارض بحزم اجتماع ثالث أعلى مسؤول أمريكي، رئيس مجلس النواب كيفين ماكارتي، مع تساي إنغ وين، لأن ذلك يتعارض بشكل كبير مع مبدأ الصين الواحدة وأحكام 3 بيانات مشتركة بين الصين والولايات المتحدة".

وشددت المتحدثة على أن الصين ستتابع عن كثب تطور الأوضاع وسوف تدافع عن سيادة الصين وسلامة أراضيها بحزم. ولم ترد المتحدثة على سؤال إذا كانت الصين تخطط إجراء مناورات عسكرية حول تايوان ردًا على ذلك.

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وتوجهت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، على رأس وفد في 29 مارس / آذار، إلى غواتيمالا وبيليز، في رحلة دبلوماسية تستغرق 10 أيام إلى أمريكا الجنوبية والوسطى عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في أغسطس / آب 2022؛ الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
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