https://sputnikarabic.ae/20230404/العراق-يحث-الناتو-على-دعمه-في-مجال-الأمن-السيبراني-1075529639.html
العراق يحث الناتو على دعمه في مجال الأمن السيبراني
العراق يحث الناتو على دعمه في مجال الأمن السيبراني
أكد العراق أنه حريص على تطوير علاقته بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطالبا بدعمه في مجال الأمن السيبراني. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T20:40+0000
2023-04-04T20:40+0000
2023-04-04T20:40+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "الأعرجي تلقى اتصالا عبر دائرة تلفزيونية من الأمين العام المساعد لعمليات حلف الناتو، في مقر الحلف ببروكسل توماس كوفير".وأوضح أنهما بحثا خلال الاتصال تعزيز التعاون والشراكة بين العراق والحلف، واستمرار دعم الناتو لبناء وتطوير قدرات القوات العراقية من خلال الاستشارة والتدريب.وأكد الأعرجي حرص بلاده على تطوير العلاقة مع الناتو، باعتباره "شريكا استراتيجيا مهما"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه العلاقة.وشدد على ضرورة تقديم الدعم للعراق في مجال الأمن السيبراني، لافتا إلى أهميته لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-باتفاق-تصدير-النفط-1075523954.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو, العالم العربي, الأخبار
العراق يحث الناتو على دعمه في مجال الأمن السيبراني
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أكد العراق أنه حريص على تطوير علاقته بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطالبا بدعمه في مجال الأمن السيبراني.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن "الأعرجي تلقى اتصالا عبر دائرة تلفزيونية من الأمين العام المساعد لعمليات حلف الناتو، في مقر الحلف ببروكسل توماس كوفير".
وأوضح أنهما بحثا خلال الاتصال تعزيز التعاون والشراكة بين العراق والحلف، واستمرار دعم الناتو لبناء وتطوير قدرات القوات العراقية من خلال الاستشارة والتدريب.
وأكد الأعرجي حرص بلاده على تطوير العلاقة مع الناتو، باعتباره "شريكا استراتيجيا مهما"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية
حريصة على تطوير هذه العلاقة.
وشدد على ضرورة تقديم الدعم للعراق في مجال الأمن السيبراني، لافتا إلى أهميته لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.