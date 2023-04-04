https://sputnikarabic.ae/20230404/تويتر-يغير-الطائر-الأزرق-لعملة-دوغ-كوين-المشفرة-1075507836.html
"تويتر" يغير الطائر الأزرق لعملة "دوغ كوين" المشفرة
"تويتر" يغير الطائر الأزرق لعملة "دوغ كوين" المشفرة
غيّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يوم الاثنين، شعار منصة "تويتر" الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، إلى شعار العملة المشفرة "دوغ كوين". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T12:19+0000
2023-04-04T12:19+0000
2023-04-04T12:19+0000
منوعات
إيلون ماسك
تويتر
شعار
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وظهر بدءًا من أمس الاثنين، شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة رمزًا لمنصة "تويتر"، التي يمتلكها إيلون ماسك.وحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، شهدت قيمة عملة "دوغ كوين" ارتفاعًا ملحوظًا قدر بنحو 30 في المئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.وارتفعت قيمة العملة المشفرة "دوغ كوين" بأكثر من 30 في المئة، بعدما قامت شركة "تويتر" باستبدال طائرها الأزرق بشعار العملة.ويعد إيلون ماسك، أحد الداعمين البارزين لعملة "دوغ كوين"، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته "تسلا" باستخدام تلك العملة المشفرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, إيلون ماسك, تويتر, شعار
منوعات, إيلون ماسك, تويتر, شعار
"تويتر" يغير الطائر الأزرق لعملة "دوغ كوين" المشفرة
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غيّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يوم الاثنين، شعار منصة "تويتر" الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، إلى شعار العملة المشفرة "دوغ كوين".
وظهر بدءًا من أمس الاثنين، شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة رمزًا لمنصة "تويتر"، التي يمتلكها إيلون ماسك.
وحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، شهدت قيمة عملة "دوغ كوين" ارتفاعًا ملحوظًا قدر بنحو 30 في المئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.
وارتفعت قيمة العملة المشفرة "دوغ كوين" بأكثر من 30 في المئة، بعدما قامت شركة "تويتر" باستبدال طائرها الأزرق بشعار العملة.
ويعد إيلون ماسك، أحد الداعمين البارزين لعملة "دوغ كوين"، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته "تسلا" باستخدام تلك العملة المشفرة.