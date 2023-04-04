عربي
https://sputnikarabic.ae/20230404/تويتر-يغير-الطائر-الأزرق-لعملة-دوغ-كوين-المشفرة-1075507836.html
"تويتر" يغير الطائر الأزرق لعملة "دوغ كوين" المشفرة
"تويتر" يغير الطائر الأزرق لعملة "دوغ كوين" المشفرة
غيّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يوم الاثنين، شعار منصة "تويتر" الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، إلى شعار العملة المشفرة "دوغ كوين". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T12:19+0000
2023-04-04T12:19+0000
منوعات
إيلون ماسك
تويتر
شعار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062244027_0:256:3163:2035_1920x0_80_0_0_f012939f2a99d74e4245547a3d88513f.jpg
وظهر بدءًا من أمس الاثنين، شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة رمزًا لمنصة "تويتر"، التي يمتلكها إيلون ماسك.وحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، شهدت قيمة عملة "دوغ كوين" ارتفاعًا ملحوظًا قدر بنحو 30 في المئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.وارتفعت قيمة العملة المشفرة "دوغ كوين" بأكثر من 30 في المئة، بعدما قامت شركة "تويتر" باستبدال طائرها الأزرق بشعار العملة.ويعد إيلون ماسك، أحد الداعمين البارزين لعملة "دوغ كوين"، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته "تسلا" باستخدام تلك العملة المشفرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062244027_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c38f4d5ed2395a2b581e6f5f3686882c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, إيلون ماسك, تويتر, شعار
منوعات, إيلون ماسك, تويتر, شعار

"تويتر" يغير الطائر الأزرق لعملة "دوغ كوين" المشفرة

12:19 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYموقع "تويتر" للتغريدات
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
غيّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يوم الاثنين، شعار منصة "تويتر" الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، إلى شعار العملة المشفرة "دوغ كوين".
وظهر بدءًا من أمس الاثنين، شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة رمزًا لمنصة "تويتر"، التي يمتلكها إيلون ماسك.
وحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، شهدت قيمة عملة "دوغ كوين" ارتفاعًا ملحوظًا قدر بنحو 30 في المئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.
وارتفعت قيمة العملة المشفرة "دوغ كوين" بأكثر من 30 في المئة، بعدما قامت شركة "تويتر" باستبدال طائرها الأزرق بشعار العملة.
ويعد إيلون ماسك، أحد الداعمين البارزين لعملة "دوغ كوين"، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته "تسلا" باستخدام تلك العملة المشفرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала