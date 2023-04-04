https://sputnikarabic.ae/20230404/خبير-يتحدث-عن-ماذا-تحصل-فنلندا-من-انضمامها-إلى-الناتو-1075496761.html

خبير يتحدث عن ماذا تحصل فنلندا من انضمامها إلى الناتو

خبير يتحدث عن ماذا تحصل فنلندا من انضمامها إلى الناتو

تحدث خبير روسي عن الضمانات والصلاحيات التي ستحصل عليها فنلندا بعد انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 04.04.2023, سبوتنيك عربي

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2023-04-04T08:02+0000

العالم

الناتو

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قال نيكيتا ليبونوف، المحلل في مركز التطوير الاستراتيجي قسم معهد MGIMO للدراسات الدولية، لـ"سبوتنيك"، إن فنلندا ستتلقى ضمانات قانونية بموجب المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي.كما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الوصول للبنية التحتية العسكرية لفنلندا التي بانضمامها للحلف تضاعف حدود الحلف مع روسيا، مع إمكانية ظهور وحدة عسكرية محدودة القوام على الحدود.وأشار إلى أنه مع انضمام فنلندا إلى التحالف، ستتمتع الولايات المتحدة بوصول كامل إلى البنية التحتية العسكرية للبلاد، على غرار المطارات العسكرية في النرويج، وربما ستستخدم الولايات المتحدة المنشآت العسكرية الفنلندية بشكل مباشر.في الوقت نفسه، أشار ليبونوف إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية، كانت هناك مشاركة تدريجية للسويد وفنلندا في جميع أشكال التحالف وعمله، واستمر كلا البلدين في المشاركة في التدريبات المشتركة كدولة غير عضو في الناتو، يتمتعون أيضًا بوضع الشركاء المتميزين خارج الناتو.وأضاف ليبونوف: "ربما يمكننا الحديث عن ظهور فرقة من التحالف العسكري في المستقبل المنظور في إطار برنامج مثل تلك الوحدات المحدودة المكونة من ألف فرد في دول البلطيق".

https://sputnikarabic.ae/20230403/ستولتنبرغ-فنلندا-تصبح-عضوا-جديدا-في-الناتو--1075470973.html

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