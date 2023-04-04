https://sputnikarabic.ae/20230404/زلزال-بقوة-66-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-سواحل-بنما-1075531286.html
زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل بنما ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T23:36+0000
2023-04-04T23:36+0000
2023-04-04T23:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ الزلزال وقع في الساعة 22.18 بالتوقيت العالمي (01.18 بتوقيت موسكو) على بعد 72 كيلومترا جنوب قرية بوكا تشيكا في شمال غرب البلاد وبعمق عمق 10 كيلومترات.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20210718/زلزال-بقوة-64-درجة-يضرب-سواحل-بنما-1049602341.html
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زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
23:36 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 23:37 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل بنما ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ الزلزال وقع في الساعة
22.18 بالتوقيت العالمي (01.18 بتوقيت موسكو) على بعد 72 كيلومترا جنوب قرية بوكا تشيكا في شمال غرب البلاد وبعمق عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.