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https://sputnikarabic.ae/20230404/زلزال-بقوة-66-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-سواحل-بنما-1075531286.html
زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل بنما ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T23:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ الزلزال وقع في الساعة 22.18 بالتوقيت العالمي (01.18 بتوقيت موسكو) على بعد 72 كيلومترا جنوب قرية بوكا تشيكا في شمال غرب البلاد وبعمق عمق 10 كيلومترات.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20210718/زلزال-بقوة-64-درجة-يضرب-سواحل-بنما-1049602341.html
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زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما

23:36 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 23:37 GMT 04.04.2023)
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل بنما ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ الزلزال وقع في الساعة 22.18 بالتوقيت العالمي (01.18 بتوقيت موسكو) على بعد 72 كيلومترا جنوب قرية بوكا تشيكا في شمال غرب البلاد وبعمق عمق 10 كيلومترات.
بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2021
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بنما
18 يوليو 2021, 11:42 GMT
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.
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