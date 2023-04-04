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https://sputnikarabic.ae/20230404/ستولتنبرغ-فنلندا-تشارك-في-جميع-مهام-الناتو-بعد-انضمامها-والحلف-يضمن-أمنها-1075502548.html
ستولتنبرغ: فنلندا تشارك في جميع مهام الناتو بعد انضمامها والحلف يضمن أمنها
ستولتنبرغ: فنلندا تشارك في جميع مهام الناتو بعد انضمامها والحلف يضمن أمنها
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T10:05+0000
2023-04-04T10:05+0000
العالم
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وقال ستولتنبرغ، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل: "الناتو يرحب بانضمام فنلندا اليوم رسميًا إليه ستشارك فنلندا ابتداءً من اليوم في جميع مهام الناتو وسيضمن الحلف أمنها استنادًا إلى المادة رقم 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي".وأضاف ستولتنبرغ أنه "لن يتم نشر أي بعثات للناتو في فنلندا دون استشاراتها أولًا".
https://sputnikarabic.ae/20230404/خبير-يتحدث-عن-ماذا-تحصل-فنلندا-من-انضمامها-إلى-الناتو-1075496761.html
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العالم

ستولتنبرغ: فنلندا تشارك في جميع مهام الناتو بعد انضمامها والحلف يضمن أمنها

10:05 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن أمنها.
وقال ستولتنبرغ، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل: "الناتو يرحب بانضمام فنلندا اليوم رسميًا إليه ستشارك فنلندا ابتداءً من اليوم في جميع مهام الناتو وسيضمن الحلف أمنها استنادًا إلى المادة رقم 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي".
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
خبير يتحدث عن ماذا تحصل فنلندا من انضمامها إلى الناتو
08:02 GMT
وأضاف ستولتنبرغ أنه "لن يتم نشر أي بعثات للناتو في فنلندا دون استشاراتها أولًا".
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