https://sputnikarabic.ae/20230404/ستولتنبرغ-فنلندا-تشارك-في-جميع-مهام-الناتو-بعد-انضمامها-والحلف-يضمن-أمنها-1075502548.html

ستولتنبرغ: فنلندا تشارك في جميع مهام الناتو بعد انضمامها والحلف يضمن أمنها

ستولتنبرغ: فنلندا تشارك في جميع مهام الناتو بعد انضمامها والحلف يضمن أمنها

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T10:05+0000

2023-04-04T10:05+0000

2023-04-04T10:05+0000

العالم

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وقال ستولتنبرغ، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل: "الناتو يرحب بانضمام فنلندا اليوم رسميًا إليه ستشارك فنلندا ابتداءً من اليوم في جميع مهام الناتو وسيضمن الحلف أمنها استنادًا إلى المادة رقم 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي".وأضاف ستولتنبرغ أنه "لن يتم نشر أي بعثات للناتو في فنلندا دون استشاراتها أولًا".

https://sputnikarabic.ae/20230404/خبير-يتحدث-عن-ماذا-تحصل-فنلندا-من-انضمامها-إلى-الناتو-1075496761.html

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