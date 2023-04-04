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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/ستولتنبرغ-موقف-الناتو-بشأن-انضمام-أوكرانيا-له-لم-يتغير-1075530479.html
ستولتنبرغ: لا يمكن قبول أوكرانيا بالناتو إلا بعد "ضمان سيادتها"
ستولتنبرغ: لا يمكن قبول أوكرانيا بالناتو إلا بعد "ضمان سيادتها"
أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه لا يمكن إجراء حوار موضوعي حول عضوية أوكرانيا بالحلف، إلا بعد "ضمان سيادتها". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T21:27+0000
2023-04-04T21:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "موقف الناتو حيال مسألة العضوية لم يتغير. أوكرانيا سيكون مرحبا بها كعضو في الحلف. هذا الأمر تم الحديث عنه مرارا خلال قمم الناتو".وأضاف "لكن في نفس الوقت، نحن ندرك جميعا أنه لإحراز تقدم ملموس في هذه المسألة، فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون ضمان الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة".يُذكر أن حلف الناتو ضم فنلندا رسميًا في وقت سابق اليوم، عقب توقيع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، وثيقة انضمام بلاده إلى الحلف، في مكتب ممثلية فنلندا لدى الناتو ببروكسل، لتصبح فنلندا رسميًا العضو الـ 31 بالحلف.وأبدت أوكرانيا مرارا رغبتها في الانضمام إلى حلف الناتو، لكن عددا من الدول الأوروبية، اعتبرت أن "الوقت ليس مناسبا" لبحث إمكانية انضمام كييف إلى الحلف.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230331/ميدفيديف-قوات-حفظ-السلام-التابعة-للناتو-ستكون-هدفا-مشروعا-لقواتنا-إذا-نشرت-في-أوكرانيا-1075378585.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ستولتنبرغ: لا يمكن قبول أوكرانيا بالناتو إلا بعد "ضمان سيادتها"

21:27 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 21:31 GMT 04.04.2023)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه لا يمكن إجراء حوار موضوعي حول عضوية أوكرانيا بالحلف، إلا بعد "ضمان سيادتها".
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "موقف الناتو حيال مسألة العضوية لم يتغير. أوكرانيا سيكون مرحبا بها كعضو في الحلف. هذا الأمر تم الحديث عنه مرارا خلال قمم الناتو".
وأضاف "لكن في نفس الوقت، نحن ندرك جميعا أنه لإحراز تقدم ملموس في هذه المسألة، فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون ضمان الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة".

يُذكر أن حلف الناتو ضم فنلندا رسميًا في وقت سابق اليوم، عقب توقيع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، وثيقة انضمام بلاده إلى الحلف، في مكتب ممثلية فنلندا لدى الناتو ببروكسل، لتصبح فنلندا رسميًا العضو الـ 31 بالحلف.
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وأبدت أوكرانيا مرارا رغبتها في الانضمام إلى حلف الناتو، لكن عددا من الدول الأوروبية، اعتبرت أن "الوقت ليس مناسبا" لبحث إمكانية انضمام كييف إلى الحلف.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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