https://sputnikarabic.ae/20230331/ميدفيديف-قوات-حفظ-السلام-التابعة-للناتو-ستكون-هدفا-مشروعا-لقواتنا-إذا-نشرت-في-أوكرانيا-1075378585.html

ميدفيديف: قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستكون هدفا مشروعا لقواتنا إذا نشرت في أوكرانيا

ميدفيديف: قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستكون هدفا مشروعا لقواتنا إذا نشرت في أوكرانيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعتبر من يطلقون على أنفسهم قوات حفظ سلام تابعة لحلف الناتو أهدافًا مشروعة إذا تم... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T14:05+0000

2023-03-31T14:05+0000

2023-03-31T14:26+0000

روسيا

قوات حفظ السلام

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال ميدفيديف عبر قناته في "تليغرام" اليوم الخميس: "إن أعضاء الناتو ليسوا مجرد مخلوقات مغرورة قفزت من على دواليب فظاظتهم وغطرستهم. إنهم يعاملون الآخرين كأغبياء منتهون. وهم يقدمون بابتسامة ساخرة خدمات "حفظ السلام". نواياهم الحقيقية واضحة - لتأسيس خط تماس يعود بالفائدة عليهم السلام من موقع قوة. أرسل قوات "حفظ السلام" الخاصة بك إلى أوكرانيا بالبنادق الآلية والدبابات، في بعض الخوذات الزرقاء ذات النجوم الصفراء. كيف ينتهي الأمر، يوضح تاريخ العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مناطق مختلفة من العالم. مآسي كوريا وفيتنام ويوغوسلافيا والعراق وأفغانستان والعديد من الدول الإفريقية".في رأيه، "ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي" سوف يدخلون الصراع إلى جانب أوكرانيا. "أيادي دافئة جدا في هذا الأمر ، مما يجعل الوضع يصل إلى نقطة اللاعودة. أطلق العنان للحرب العالمية الثالثة، التي يخافون منها كثيرا بالكلمات".وقال ميدفيديف متسائلا عما إذا كانت أوروبا مستعدة لصف طويل من توابيت "قوات حفظ السلام":هذا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانا يعد ملفا خطيرا.وكشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الدول الغربية، باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لمسألة إرسال " قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا.وقال أوربان خلال مقابلة مع إذاعة "كوسوث" المجرية: "نحن قريبون من مناقشة مسألة مقبولة وشرعية مع القادة الأوروبيين بشأن إمكانية إرسال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه قبل عام كان هناك خلاف حول إمكانية إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.وأضاف أوربان بالقول: إن "المجر اعترضت على الأمر في وقتها والدول الغربية ترددت أيضًا وبعدها "كرّت سبحة" الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20230331/زعيم-أوروبي-يكشف-عن-اقتراب-مناقشة-قضية-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-1075357362.html

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روسيا, قوات حفظ السلام, أخبار أوكرانيا