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https://sputnikarabic.ae/20230404/سفراء-3-دول-عربية-يغيبون-عن-حفل-إفطار-رمضاني-نظمته-الخارجية-الإسرائيلية-1075504384.html
سفراء 3 دول عربية يغيبون عن حفل إفطار رمضاني نظمته الخارجية الإسرائيلية
سفراء 3 دول عربية يغيبون عن حفل إفطار رمضاني نظمته الخارجية الإسرائيلية
غاب سفراء ثلاث دول عربية عن حفل إفطار رمضاني أقامته وزارة الخارجية الإسرائيلية لدبلوماسيين من دول عربية وإسلامية وقادة مسلمين محليين. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:09+0000
2023-04-04T11:09+0000
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ولم يحضر سفيرا الإمارات والبحرين الإفطار الذي أقامته الخارجية الإسرائيلية، أمس الأول (الأحد)، واكتفيا بإرسال دبلوماسيين بمستوى أقل لتمثيلهما.كما لم يحضر الحدث سفير الأردن لدى إسرائيل، غسان المجالي، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها العربية.في المقابل حضر الحفل سفيرا تركيا ومصر، وشاركا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والمدير العام للوزارة رونين ليفي، في الإفطار الرمضاني، وكذلك فعل عبد الرحيم بيود، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.وقالت الخارجية الإسرائيلية إن ممثلي سفارات ألبانيا وكازاخستان وكوسوفو وتنزانيا وتشاد وأذربيجان شاركوا للمرة الأولى في الإفطار الذي أقيم في وزارة الخارجية في القدس.وأرجعت الصحيفة غياب سفراء البحرين والإمارات والأردن، إلى الإحباط الذي يشعر به "شركاء إسرائيل العرب" أخيرًا من حكومة بنيامين نتنياهو والتي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.وأواخر 2020، قامت الإمارات والبحرين والمغرب بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لكن كانت هناك مؤشرات منذ أداء حكومة نتنياهو اليمين قبل 3 أشهر، على أن الدول الثلاثة تضغط على المكابح فيما يتعلق بالاتفاقيات مع إسرائيل، وتتجنب الاجتماعات الرفيعة المستوى، وفق المصدر ذاته.وقالت الصحيفة: "لم تتم دعوة أي مسؤولين إسرائيليين كبار للقيام بزيارات رسمية إلى الدول الثلاث، ولم ترسل هذه الدول ممثلين رفيعي المستوى إلى إسرائيل".وكانت دول عربية بينها الإمارات والبحرين، قد انتقدت أخيرًا سلوكيات وتصريحات وزراء إسرائيليين بما في ذلك وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا لمحو قرية حوارة الفلسطينية، إضافة إلى تمرير تشريعات في الكنيست تمثل انقلابًا على تفاهمات سابقة تخص الفلسطينيين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, أخبار المغرب اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, أخبار المغرب اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي

سفراء 3 دول عربية يغيبون عن حفل إفطار رمضاني نظمته الخارجية الإسرائيلية

11:09 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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غاب سفراء ثلاث دول عربية عن حفل إفطار رمضاني أقامته وزارة الخارجية الإسرائيلية لدبلوماسيين من دول عربية وإسلامية وقادة مسلمين محليين.
ولم يحضر سفيرا الإمارات والبحرين الإفطار الذي أقامته الخارجية الإسرائيلية، أمس الأول (الأحد)، واكتفيا بإرسال دبلوماسيين بمستوى أقل لتمثيلهما.
كما لم يحضر الحدث سفير الأردن لدى إسرائيل، غسان المجالي، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها العربية.
في المقابل حضر الحفل سفيرا تركيا ومصر، وشاركا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والمدير العام للوزارة رونين ليفي، في الإفطار الرمضاني، وكذلك فعل عبد الرحيم بيود، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.
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وقالت الخارجية الإسرائيلية إن ممثلي سفارات ألبانيا وكازاخستان وكوسوفو وتنزانيا وتشاد وأذربيجان شاركوا للمرة الأولى في الإفطار الذي أقيم في وزارة الخارجية في القدس.
وأرجعت الصحيفة غياب سفراء البحرين والإمارات والأردن، إلى الإحباط الذي يشعر به "شركاء إسرائيل العرب" أخيرًا من حكومة بنيامين نتنياهو والتي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
وأواخر 2020، قامت الإمارات والبحرين والمغرب بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لكن كانت هناك مؤشرات منذ أداء حكومة نتنياهو اليمين قبل 3 أشهر، على أن الدول الثلاثة تضغط على المكابح فيما يتعلق بالاتفاقيات مع إسرائيل، وتتجنب الاجتماعات الرفيعة المستوى، وفق المصدر ذاته.
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وقالت الصحيفة: "لم تتم دعوة أي مسؤولين إسرائيليين كبار للقيام بزيارات رسمية إلى الدول الثلاث، ولم ترسل هذه الدول ممثلين رفيعي المستوى إلى إسرائيل".
وكانت دول عربية بينها الإمارات والبحرين، قد انتقدت أخيرًا سلوكيات وتصريحات وزراء إسرائيليين بما في ذلك وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا لمحو قرية حوارة الفلسطينية، إضافة إلى تمرير تشريعات في الكنيست تمثل انقلابًا على تفاهمات سابقة تخص الفلسطينيين.
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