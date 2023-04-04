https://sputnikarabic.ae/20230404/لقاء-يجمع-سفراء-العراق-والسعودية-وإيران-وسوريا-في-سلطنة-عمان-1075502017.html
لقاء يجمع سفراء العراق والسعودية وإيران وسوريا في سلطنة عمان
لقاء يجمع سفراء العراق والسعودية وإيران وسوريا في سلطنة عمان
استضاف السفير العراقي لدى سلطنة عمان، قيس العامري، سفراء السعودية وإيران وسوريا، وبحثوا الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:33+0000
2023-04-04T09:33+0000
2023-04-04T09:33+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
سلطنة عمان
السعودية
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102130/06/1021300660_0:1165:2560:2605_1920x0_80_0_0_c3ab2ad2c6735559d19e178acf191289.jpg
وقال العامري إنه تبادل مع عبد الله العنزي سفير المملكة العربية السعودية، وعلي نجفي سفير الجمهورية الإيرانية، وإدريس ميا سفير الجمهورية السورية، وجهات النظر حول الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي.وأعرب السفير العراقي في تصريحات لموقع "أثير" العماني عن سروره باستضافة نظرائه، مؤكدًا أن "هذا ما كان ليتحقق لولا جهود الدولة التي اجتمعوا على أرضها اليوم سلطنة عمان الشقيقة، وجهود دار السلام بغداد التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة" على حد قوله.كانت سلطنة عُمان رحبت باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.
https://sputnikarabic.ae/20230403/مسؤول-إيراني-سيتم-قريبا-تأسيس-غرفة-التجارة-المشتركة-بين-إيران-والسعودية-1075485107.html
سلطنة عمان
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102130/06/1021300660_0:925:2560:2845_1920x0_80_0_0_5cf5e2b8b825c598cb85bb04db7a3079.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, سلطنة عمان, السعودية, العراق
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, سلطنة عمان, السعودية, العراق
لقاء يجمع سفراء العراق والسعودية وإيران وسوريا في سلطنة عمان
تابعنا عبر
استضاف السفير العراقي لدى سلطنة عمان، قيس العامري، سفراء السعودية وإيران وسوريا، وبحثوا الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي.
وقال العامري إنه تبادل مع عبد الله العنزي سفير المملكة العربية السعودية، وعلي نجفي سفير الجمهورية الإيرانية، وإدريس ميا سفير الجمهورية السورية، وجهات النظر حول الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي.
وأعرب السفير العراقي في تصريحات لموقع "أثير" العماني
عن سروره باستضافة نظرائه، مؤكدًا أن "هذا ما كان ليتحقق لولا جهود الدولة التي اجتمعوا على أرضها اليوم سلطنة عمان الشقيقة، وجهود دار السلام بغداد التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة" على حد قوله.
كانت سلطنة عُمان رحبت باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.