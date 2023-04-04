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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/مسؤول-أوكراني-الصواريخ-الروسية-تستهدف-مصنعا-في-مدينة-أوديسا-وتدمره-بالكامل-1075496243.html
مسؤول أوكراني: الصواريخ الروسية تستهدف مصنعا في مدينة أوديسا وتدمره بالكامل
مسؤول أوكراني: الصواريخ الروسية تستهدف مصنعا في مدينة أوديسا وتدمره بالكامل
أعلن مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، سيرغي براتشوك، أن الضربات الجوية الروسية استهدفت أحد المصانع والشركات المهمة في مدينة أوديسا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T07:33+0000
2023-04-04T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال براتشوك خلال مقابلة على قناة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الشركات في أوديسا تضررت نتيجة الضربات الروسية ليلا".وقال إن "الضربة أدت إلى تدمير المصنع والشركة واندلع حريق هائل في المكان".ولم يحدد براتشوك هوية الشركة التي تم استهدافها، بالأمس، من قبل الصواريخ الروسية.وأعلنت حالة تأهب جوية في مدينة أوديسا، ليل أمس الاثنين، حيث دوت انفجارات كبرى في المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القرم-أوديسا-يجب-أن-تصبح-روسية-1075151390.html
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روسيا
روسيا

مسؤول أوكراني: الصواريخ الروسية تستهدف مصنعا في مدينة أوديسا وتدمره بالكامل

07:33 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Denis Petrov / الانتقال إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Denis Petrov
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أعلن مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، سيرغي براتشوك، أن الضربات الجوية الروسية استهدفت أحد المصانع والشركات المهمة في مدينة أوديسا.
وقال براتشوك خلال مقابلة على قناة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الشركات في أوديسا تضررت نتيجة الضربات الروسية ليلا".
وقال إن "الضربة أدت إلى تدمير المصنع والشركة واندلع حريق هائل في المكان".
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ولم يحدد براتشوك هوية الشركة التي تم استهدافها، بالأمس، من قبل الصواريخ الروسية.
وأعلنت حالة تأهب جوية في مدينة أوديسا، ليل أمس الاثنين، حيث دوت انفجارات كبرى في المدينة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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