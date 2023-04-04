https://sputnikarabic.ae/20230404/مسؤول-أوكراني-الصواريخ-الروسية-تستهدف-مصنعا-في-مدينة-أوديسا-وتدمره-بالكامل-1075496243.html
مسؤول أوكراني: الصواريخ الروسية تستهدف مصنعا في مدينة أوديسا وتدمره بالكامل
مسؤول أوكراني: الصواريخ الروسية تستهدف مصنعا في مدينة أوديسا وتدمره بالكامل
أعلن مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، سيرغي براتشوك، أن الضربات الجوية الروسية استهدفت أحد المصانع والشركات المهمة في مدينة أوديسا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T07:33+0000
2023-04-04T07:33+0000
2023-04-04T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_e713fd8fad4790758c9bc320a219d7ef.jpg
وقال براتشوك خلال مقابلة على قناة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الشركات في أوديسا تضررت نتيجة الضربات الروسية ليلا".وقال إن "الضربة أدت إلى تدمير المصنع والشركة واندلع حريق هائل في المكان".ولم يحدد براتشوك هوية الشركة التي تم استهدافها، بالأمس، من قبل الصواريخ الروسية.وأعلنت حالة تأهب جوية في مدينة أوديسا، ليل أمس الاثنين، حيث دوت انفجارات كبرى في المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القرم-أوديسا-يجب-أن-تصبح-روسية-1075151390.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_c143a330a55158d38f6564b733ba460e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول أوكراني: الصواريخ الروسية تستهدف مصنعا في مدينة أوديسا وتدمره بالكامل
تابعنا عبر
أعلن مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، سيرغي براتشوك، أن الضربات الجوية الروسية استهدفت أحد المصانع والشركات المهمة في مدينة أوديسا.
وقال براتشوك خلال مقابلة على قناة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الشركات في أوديسا تضررت نتيجة الضربات الروسية ليلا".
وقال إن "الضربة أدت إلى تدمير المصنع والشركة واندلع حريق هائل في المكان".
ولم يحدد براتشوك هوية الشركة التي تم استهدافها، بالأمس، من قبل الصواريخ الروسية.
وأعلنت حالة تأهب جوية في مدينة أوديسا، ليل أمس الاثنين، حيث دوت انفجارات كبرى في المدينة.