https://sputnikarabic.ae/20230404/مصادر-ليبية-واشنطن-ولندن-تضغطان-لإبعاد-سيف-الإسلام-القذافي-عن-الانتخابات-1075520398.html

مصادر ليبية: واشنطن ولندن تضغطان لإبعاد سيف الإسلام القذافي عن الانتخابات

مصادر ليبية: واشنطن ولندن تضغطان لإبعاد سيف الإسلام القذافي عن الانتخابات

قالت مصادر برلمانية ليبية، إن بريطانيا والولايات المتحدة تدفع من أجل إقصاء سيف الإسلام القذافي، أو الدفع بإجراء انتخابات تشريعية فقط، وهو ما يرفضه مجلس النواب... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T16:34+0000

2023-04-04T16:34+0000

2023-04-04T16:34+0000

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وأوضحت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، أن القوانين الانتخابية السابقة متوافق عليها، باستثناء السماح بترشح العسكريين وقيادات النظام السابق.ولفتت إلى أن الرافضين لبعض المواد في القوانين يريدون وضع مواد إقصائية لعدم ترشح شخصيات بعينها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضافت المصادر أن التيارات الإسلامية في ليبيا، تسعى أيضا لوضع نفس الشروط بإقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية، لشخصيات معينة من المشهد الليبي.وفي تصريح سابق، قالت عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة إن مسألة ترشح الشخصيات العسكرية ومزدوجي الجنسية ستكون أهم التحديات التي ستواجه لجنة 6+6 المكلفة بوضع القوانين الانتخابية المقبلة، مشيرة إلى أن الواقع معقد للغاية ولا بد من وجود حكومة يكون هدفها الأول والأخير إجراء الانتخابات وفقط.وأكدت الخوجة في حديثها لـ "سبوتنيك" أن "لجنة القوانين الانتخابية شكلت يوم الاثنين الماضي وهي لجنة 6 أعضاء مجلس النواب مقابلها لجنة 6 لمجلس الأعلى للدولة وراعت عضوية أعضاء الأقاليم التاريخية لليبيا"، مشيرةً إلى أنه "لم يعلن في جلسة مجلس النواب الماضية عن الزمن المحدد لإنجاز عملها ومتى ستبدأ عملها تحديداً".وحول العقبات التي ستواجه لجنة 6+6 المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، قالت إن "العقبات والتحديات التي ستواجه هذه اللجنة هي عبارة عن مشاكل رحلت من مشروع القاعدة الدستورية إلى لجنة قانون الانتخابات وهي عقبات معروفة لدى الجميع مثل شرط الجنسية وترشح الشخصية العسكرية"، مؤكدةً أنه "ربما ستكون هناك حلول لهذه المشاكل شبه مرضية للطرفين إذا تحلي الفريقين بالصبر وعدم لجوئهم إلى رفع سقف المطالب والإصرار والإرادة على وجود حل".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20221228/سيف-الإسلام-القذافي-يتهم-الأطراف-السياسية-بإجهاض-الانتخابات-ويدعو-إلى-عدم-إقصاء-أي-مترشح-1071682594.html

https://sputnikarabic.ae/20230318/أمريكا-الحديث-عن-حكومة-جديدة-في-ليبيا-قد-يسبب-بلبلة-في-الانتخابات-1074876842.html

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