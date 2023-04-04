https://sputnikarabic.ae/20230404/مصادر-وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يلتقيان-في-بكين-الخميس-المقبل-1075529360.html
مصادر: وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان في بكين الخميس المقبل
مصادر: وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان في بكين الخميس المقبل
كشفت مصادر أن وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقيان في العاصمة الصينية بكين، يوم الخميس المقبل. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T20:32+0000
2023-04-04T20:32+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر لها، قولهم إن "اللقاء يأتي لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي، وترتيب تبادل السفراء".وكشفت المصادر أن "لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة".وأوضحت المصادر أن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء "يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230403/مسؤول-إيراني-سيتم-قريبا-تأسيس-غرفة-التجارة-المشتركة-بين-إيران-والسعودية-1075485107.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصادر: وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان في بكين الخميس المقبل
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كشفت مصادر أن وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقيان في العاصمة الصينية بكين، يوم الخميس المقبل.
ونقلت
صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر لها، قولهم إن "اللقاء يأتي لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي، وترتيب تبادل السفراء".
وكشفت المصادر أن "لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة".
وأوضحت المصادر أن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء "يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".
يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر
، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.