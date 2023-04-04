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وفد عراقي يصل إلى بولندا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية
وفد عراقي يصل إلى بولندا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية
أعلن العراق إرسال وفد إلى بولندا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون المشترك. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:50+0000
2023-04-04T17:50+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن رئيس دائرة أوروبا، حيدر العذاري، التقى بنائب القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال غريغوري نيميس، يوم أمس الاثنين.وأوضح أنهما بحثا سبل التعاون المشترك بين العراق وبولندا في مجال تطوير قدرات قوات الأمن العراقية في مجال ضبط الحدود الخارجية.وأشار إلى أن العذاري ثمّن عرض الجانب البولندي للتعاون المشترك في مجال التدريب وتطوير قدرات حرس الحدود العراقي لمواجهة عمليات التسلل غير المشروعة.يذكر أن منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، كانت قد شهدت قبل نحو عامين توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20230321/وزيرة-الهجرة-العراقية-لدينا-نحو-مليون-نازح-وملتزمون-بإعادتهم-1074991645.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, بولندا, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, بولندا, العالم العربي, الأخبار

وفد عراقي يصل إلى بولندا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية

17:50 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiمهاجرون على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 20 أغسطس 2021
مهاجرون على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 20 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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أعلن العراق إرسال وفد إلى بولندا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون المشترك.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال المسؤول العراقي إن رئيس دائرة أوروبا، حيدر العذاري، التقى بنائب القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال غريغوري نيميس، يوم أمس الاثنين.
وأوضح أنهما بحثا سبل التعاون المشترك بين العراق وبولندا في مجال تطوير قدرات قوات الأمن العراقية في مجال ضبط الحدود الخارجية.
وأشار إلى أن العذاري ثمّن عرض الجانب البولندي للتعاون المشترك في مجال التدريب وتطوير قدرات حرس الحدود العراقي لمواجهة عمليات التسلل غير المشروعة.
يذكر أن منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، كانت قد شهدت قبل نحو عامين توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
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