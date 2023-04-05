https://sputnikarabic.ae/20230405/إعصار-جديد-يضرب-أمريكا-4-قتلى-في-ميسوري-والبحث-عن-المزيد-من-الضحايا-فيديو-1075569962.html
إعصار جديد يضرب أمريكا.. 4 قتلى في ميسوري والبحث عن المزيد من الضحايا.. فيديو
إعصار جديد يضرب أمريكا.. 4 قتلى في ميسوري والبحث عن المزيد من الضحايا.. فيديو
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في إعصار ضرب جنوب شرق ولاية ميسوري جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T17:07+0000
2023-04-05T17:07+0000
2023-04-05T17:07+0000
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وتقوم فرق البحث والإنقاذ بتمشيط المنازل والمشآت المدمرة بحثا عن مزيد من الضحايا، بحسب وكالات غربية.وقال رقيب شرطة الولاية كلارك باروت إن الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة بولينغر. وقال أيضا إن عدة أشخاص أصيبوا، لكن ليس هناك رقم محدد.وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تبحث تحت أنقاض المنازل والشركات عن المزيد من الضحايا.وإلى جانب الوفيات والأضرار التي لحقت بالمباني، اقتلعت العاصفة الأشجار ودمرت خطوط الكهرباء.في نهاية الأسبوع الماضي، اجتاحت الأعاصير جنوبي الولايات المتحدة والغرب الأوسط من البلاد وقتلت 32 شخصًا على الأقل. وفي أعقاب الأعاصير، بقيت عشرات الآلاف المنازل والشركات من دون كهرباء.وقبل أسبوع، قتل 26 شخصا في إعصار بولاية مسيسيبي جنوبي الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230403/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأعاصير-في-الولايات-المتحدة-إلى-32-شخصا-1075454844.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إعصار جديد يضرب أمريكا.. 4 قتلى في ميسوري والبحث عن المزيد من الضحايا.. فيديو
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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في إعصار ضرب جنوب شرق ولاية ميسوري جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
وتقوم فرق البحث والإنقاذ بتمشيط المنازل والمشآت المدمرة بحثا عن مزيد من الضحايا، بحسب وكالات غربية.
وقال رقيب شرطة الولاية كلارك باروت إن الوفيات
تم الإبلاغ عنها في مقاطعة بولينغر. وقال أيضا إن عدة أشخاص أصيبوا، لكن ليس هناك رقم محدد.
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تبحث تحت أنقاض المنازل والشركات عن المزيد من الضحايا.
وإلى جانب الوفيات والأضرار التي لحقت بالمباني، اقتلعت العاصفة الأشجار ودمرت خطوط الكهرباء.
في نهاية الأسبوع الماضي، اجتاحت الأعاصير
جنوبي الولايات المتحدة والغرب الأوسط من البلاد وقتلت 32 شخصًا على الأقل. وفي أعقاب الأعاصير، بقيت عشرات الآلاف المنازل والشركات من دون كهرباء.
وقبل أسبوع، قتل 26 شخصا في إعصار بولاية مسيسيبي
جنوبي الولايات المتحدة.