https://sputnikarabic.ae/20230403/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأعاصير-في-الولايات-المتحدة-إلى-32-شخصا-1075454844.html
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 32 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 32 شخصا
لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات في سلسلة من الأعاصير، التي اجتاحت عدد من الولايات الأمريكية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T02:40+0000
2023-04-03T02:40+0000
2023-04-03T02:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم تسجيل الوفيات في ولايات، ألاباما وأركنساس وديلاوير وإلينوي وإنديانا وميسيسيبي، وفي ولاية تينيسي لقي فيها وحدها 15 شخصًا مصرعهم.كما قُتل خمسة أشخاص نتيجة الإعصار الذي ضرب ولاية أركنساس، التي أعلنت حاكمتها سارة هاكابي ساندرز، في وقت سابق، حالة الطوارئ، قائلة إن السلطات لن تدخر موارد لإعادة بناء الولاية، وأمرت وفق مرسومها، الحرس الوطني بالمساعدة مكافحة تبعات الأعاصير.وذكر الإعلام الأمريكي في وقت سابق عن سقوط حوالي 26 قتيلا، بسبب الأعاصير.
https://sputnikarabic.ae/20230402/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأعاصير-والرياح-في-أمريكا-إلى-26-1075428357.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أعاصير, أخبار الأعاصير, أمريكا والأعاصير, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أعاصير, أخبار الأعاصير, أمريكا والأعاصير, العالم
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 32 شخصا
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لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات في سلسلة من الأعاصير، التي اجتاحت عدد من الولايات الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم تسجيل الوفيات في ولايات، ألاباما وأركنساس وديلاوير وإلينوي وإنديانا وميسيسيبي، وفي ولاية تينيسي لقي فيها وحدها 15 شخصًا مصرعهم
.
كما قُتل خمسة أشخاص نتيجة الإعصار الذي ضرب ولاية أركنساس، التي أعلنت حاكمتها سارة هاكابي ساندرز، في وقت سابق، حالة الطوارئ، قائلة إن السلطات لن تدخر موارد لإعادة بناء الولاية، وأمرت وفق مرسومها، الحرس الوطني بالمساعدة مكافحة تبعات الأعاصير.
وذكر الإعلام الأمريكي في وقت سابق عن سقوط حوالي 26 قتيلا، بسبب الأعاصير.