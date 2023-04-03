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https://sputnikarabic.ae/20230403/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأعاصير-في-الولايات-المتحدة-إلى-32-شخصا-1075454844.html
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 32 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 32 شخصا
لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات في سلسلة من الأعاصير، التي اجتاحت عدد من الولايات الأمريكية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T02:40+0000
2023-04-03T02:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم تسجيل الوفيات في ولايات، ألاباما وأركنساس وديلاوير وإلينوي وإنديانا وميسيسيبي، وفي ولاية تينيسي لقي فيها وحدها 15 شخصًا مصرعهم.كما قُتل خمسة أشخاص نتيجة الإعصار الذي ضرب ولاية أركنساس، التي أعلنت حاكمتها سارة هاكابي ساندرز، في وقت سابق، حالة الطوارئ، قائلة إن السلطات لن تدخر موارد لإعادة بناء الولاية، وأمرت وفق مرسومها، الحرس الوطني بالمساعدة مكافحة تبعات الأعاصير.وذكر الإعلام الأمريكي في وقت سابق عن سقوط حوالي 26 قتيلا، بسبب الأعاصير.
https://sputnikarabic.ae/20230402/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأعاصير-والرياح-في-أمريكا-إلى-26-1075428357.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أعاصير, أخبار الأعاصير, أمريكا والأعاصير, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أعاصير, أخبار الأعاصير, أمريكا والأعاصير, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 32 شخصا

02:40 GMT 03.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwellإعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات في سلسلة من الأعاصير، التي اجتاحت عدد من الولايات الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم تسجيل الوفيات في ولايات، ألاباما وأركنساس وديلاوير وإلينوي وإنديانا وميسيسيبي، وفي ولاية تينيسي لقي فيها وحدها 15 شخصًا مصرعهم.
كما قُتل خمسة أشخاص نتيجة الإعصار الذي ضرب ولاية أركنساس، التي أعلنت حاكمتها سارة هاكابي ساندرز، في وقت سابق، حالة الطوارئ، قائلة إن السلطات لن تدخر موارد لإعادة بناء الولاية، وأمرت وفق مرسومها، الحرس الوطني بالمساعدة مكافحة تبعات الأعاصير.
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
أمس, 10:13 GMT
وذكر الإعلام الأمريكي في وقت سابق عن سقوط حوالي 26 قتيلا، بسبب الأعاصير.
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