https://sputnikarabic.ae/20230405/البنتاغون-لم-نبدأ-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-تشغيل-دبابات-أبرامز-بعد-1075574237.html

البنتاغون: لم نبدأ تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل دبابات "أبرامز" بعد

البنتاغون: لم نبدأ تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل دبابات "أبرامز" بعد

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تخطط لتسليم كييف دبابات من طراز "أبرامز إم 1 إيه 1" قبل نهاية العام الجاري، وأنها... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T20:23+0000

2023-04-05T20:23+0000

2023-04-05T20:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

البنتاغون الأمريكي

تدريب

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، "التدريب لم يبدأ بعد. هدفنا هو تسليم تلك الدبابات لأوكرانيا قبل نهاية العام ولكن هذا هو الموعد الوحيد الذي يمكننا الإفصاح عنه".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أكد، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" من مخزون وزارة الدفاع دون الحاجة إلى شراء دبابات جديدة.وحصلت سلطات أوكرانيا على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية.وكانت الحكومة الألمانية، وبعد ضغوط من حلفائها في الناتو، أعلنت في وقت سابق، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية من الدول الأخرى التي تمتلكها.كما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن عزم الولايات المتحدة تسليم كييف 31 دبابة "أبرامز"، مؤكداً أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20230404/موسكو-قرار-واشنطن-توريد-أسلحة-لكييف-يهدف-إلى-تصعيد-الأزمة-وإطالة-أمد-الصراع--1075525225.html

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العالم, البنتاغون الأمريكي, تدريب, أخبار أوكرانيا