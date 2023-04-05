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الجزائر تدين بشدة "جرائم الاحتلال" في المسجد الأقصى
الجزائر تدين بشدة "جرائم الاحتلال" في المسجد الأقصى
أدانت الجزائر بشدة إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، واعتداءاتها المتكررة على المصلّين والمعتكفين. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T15:41+0000
2023-04-05T15:41+0000
العالم العربي
الجزائر
إدانة
إسرائيل
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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "هذه الممارسات الإجرامية الوحشية، تمثّلُ تعديّا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية".كما جدّد البيان "موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".واقتحمت شرطة الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف، يوم أمس، وقامت بالاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.
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العالم العربي, الجزائر, إدانة, إسرائيل
العالم العربي, الجزائر, إدانة, إسرائيل

الجزائر تدين بشدة "جرائم الاحتلال" في المسجد الأقصى

15:41 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Ajjud jradat57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى
57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Ajjud jradat
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أدانت الجزائر بشدة إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، واعتداءاتها المتكررة على المصلّين والمعتكفين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "هذه الممارسات الإجرامية الوحشية، تمثّلُ تعديّا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

"تُناشد الجزائر المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، لتحمّل مسؤولياته. من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات الإجراميّة التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين".

الرئاسة الجزائرية
كما جدّد البيان "موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
واقتحمت شرطة الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف، يوم أمس، وقامت بالاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.
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