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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ "قصف غزة"
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ "قصف غزة"
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:56+0000
2023-04-05T12:58+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، ضمن سلسلة تغريدات أوضح فيها أنه تم الإغارة على 3 مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لحماس في غزة ردا على قيام مخربين في القطاع بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.وقال أدرعي إن طائرات حربية نفذت غارات على مجمع تدريبات يتبع لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة، الذي كان يستخدم لتدريب عناصر التنظيم.وتابع: "قصفت دبابات جيش الدفاع عدة نقاط عسكرية تابعة لحماس على حدود قطاع غزة".وقال أدرعي إن قوات جيش الدفاع تبقى في حالة تأهب وجاهزية على جميع الجبهات والساحات عشية عيد الفصح اليهودي.وتابع: "جيش الدفاع رد وسيرد بقوة على أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة وقواته ستبقى في حالة تأهب وجاهزية على جميع الجبهات".واتهم متحدث الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" بالمسؤولية عما يجري في القطاع وما وصفه بـ "الانتهاكات الأمنية" ضد دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الغارة الجوية عليها تمثل ضربة لقدرات التسليح التابعة لها.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ "قصف غزة"

12:56 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 05.04.2023)
© AP Photo / Fatima Shbairأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، ضمن سلسلة تغريدات أوضح فيها أنه تم الإغارة على 3 مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لحماس في غزة ردا على قيام مخربين في القطاع بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.
وقال أدرعي إن طائرات حربية نفذت غارات على مجمع تدريبات يتبع لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة، الذي كان يستخدم لتدريب عناصر التنظيم.
وتابع: "قصفت دبابات جيش الدفاع عدة نقاط عسكرية تابعة لحماس على حدود قطاع غزة".
وقال أدرعي إن قوات جيش الدفاع تبقى في حالة تأهب وجاهزية على جميع الجبهات والساحات عشية عيد الفصح اليهودي.
وتابع: "جيش الدفاع رد وسيرد بقوة على أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة وقواته ستبقى في حالة تأهب وجاهزية على جميع الجبهات".
واتهم متحدث الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" بالمسؤولية عما يجري في القطاع وما وصفه بـ "الانتهاكات الأمنية" ضد دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الغارة الجوية عليها تمثل ضربة لقدرات التسليح التابعة لها.
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