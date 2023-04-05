الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ "قصف غزة"
12:56 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 05.04.2023)
© AP Photo / Fatima Shbairأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
© AP Photo / Fatima Shbair
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، ضمن سلسلة تغريدات أوضح فيها أنه تم الإغارة على 3 مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لحماس في غزة ردا على قيام مخربين في القطاع بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.
أغار جيش الدفاع صباح اليوم على ثلاثة مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لحماس في غزة ردًّا على قيام مخربين في القطاع باطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل pic.twitter.com/KmsKPh26XE— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 5, 2023
وقال أدرعي إن طائرات حربية نفذت غارات على مجمع تدريبات يتبع لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة، الذي كان يستخدم لتدريب عناصر التنظيم.
وتابع: "قصفت دبابات جيش الدفاع عدة نقاط عسكرية تابعة لحماس على حدود قطاع غزة".
وقال أدرعي إن قوات جيش الدفاع تبقى في حالة تأهب وجاهزية على جميع الجبهات والساحات عشية عيد الفصح اليهودي.
#عاجل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 5, 2023
أغارت طائرات حربية قبل قليل على موقع لانتاج أسلحة وموقع آخر لتصنيع وتخزين وسائل قتالية تستخدمهما منظمة #حماس الإرهابية في وسط قطاع #غزة.
جاءت الغارة ردًّا على قيام مخربين في قطاع غزة باطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل الليلة الماضية
وتابع: "جيش الدفاع رد وسيرد بقوة على أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة وقواته ستبقى في حالة تأهب وجاهزية على جميع الجبهات".
واتهم متحدث الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" بالمسؤولية عما يجري في القطاع وما وصفه بـ "الانتهاكات الأمنية" ضد دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الغارة الجوية عليها تمثل ضربة لقدرات التسليح التابعة لها.