عربي
الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقواتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميع-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:42+0000
2023-04-05T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إسقاط
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104571/95/1045719535_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_e011db6c8b77993f89de6cfd423e80f9.jpg
وقالت الوزراة في بيان اليوم الأربعاء: إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أضاف البيان أن القوات الروسية قضت على أكثر من 410 من جنود أوكران وتدمير ناقلتي جند مدرعتين وأربع عربات مصفحة ودبابة ومدافع هاوتزر في اتجاه دونيتسك في يوم واحد.وتابع "بلغت الخسائر البشرية المعادية يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 410 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين".في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" من القوات أدت إلى تعطيل الهجوم المضاد للعدو في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تعرضت القوات الأوكرانية للقصف في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وقالت الوزارة إن "أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا ومركبة قتالية مصفحة ومركبتين وهاوتزر من طراز "دي-30" تم تدميرها".
https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جند-مدرعة-أوكرانية-وحوالي-15-جنديا-في-اتجاه-دونيتسك-1075533159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104571/95/1045719535_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_6ea943664ec573094f5a719cfe3adcfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إسقاط, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, إسقاط, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك

11:42 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقواتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميع-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزراة في بيان اليوم الأربعاء: إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أضاف البيان أن القوات الروسية قضت على أكثر من 410 من جنود أوكران وتدمير ناقلتي جند مدرعتين وأربع عربات مصفحة ودبابة ومدافع هاوتزر في اتجاه دونيتسك في يوم واحد.

"في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية "، ضربات جوية من العمليات التكتيكية ونيران المدفعية، دمرت ناقلتي جند مدرّعتين ودبابة واحدة وأربع مركبات قتالية مصفحة، بالإضافة إلى مركبتين وتم تدمير مدفع هاوتزر "دي-30".

الدفاع الروسية
وتابع "بلغت الخسائر البشرية المعادية يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 410 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك
02:27 GMT
وأضاف بيان الدفاع "في اتجاه كوبيانسك، هزمت نيران المدفعية من المجموعة "الغربية" من القوات المسلحة الروسية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا وتيمكوفكا بمقاطعة خاركوف، وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى تعطيل أعمال خمس مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع في مناطق نوفوسيلوفسكوي وروزوفكا وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وماسيوتوفكا وبيرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف. وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، ومدرعتين قتاليتين ودمرت شاحنتين صغيرتين في هذا الاتجاه في يوم واحد".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" من القوات أدت إلى تعطيل الهجوم المضاد للعدو في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تعرضت القوات الأوكرانية للقصف في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت الوزارة إن "أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا ومركبة قتالية مصفحة ومركبتين وهاوتزر من طراز "دي-30" تم تدميرها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала