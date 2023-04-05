https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقواتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميع-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:42+0000
2023-04-05T11:42+0000
2023-04-05T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إسقاط
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزراة في بيان اليوم الأربعاء: إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أضاف البيان أن القوات الروسية قضت على أكثر من 410 من جنود أوكران وتدمير ناقلتي جند مدرعتين وأربع عربات مصفحة ودبابة ومدافع هاوتزر في اتجاه دونيتسك في يوم واحد.وتابع "بلغت الخسائر البشرية المعادية يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 410 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين".في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" من القوات أدت إلى تعطيل الهجوم المضاد للعدو في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تعرضت القوات الأوكرانية للقصف في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وقالت الوزارة إن "أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا ومركبة قتالية مصفحة ومركبتين وهاوتزر من طراز "دي-30" تم تدميرها".
https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جند-مدرعة-أوكرانية-وحوالي-15-جنديا-في-اتجاه-دونيتسك-1075533159.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, إسقاط, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, إسقاط, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
11:42 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقواتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميع-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزراة في بيان اليوم الأربعاء: إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أضاف البيان أن القوات الروسية قضت على أكثر من 410 من جنود أوكران وتدمير ناقلتي جند مدرعتين وأربع عربات مصفحة ودبابة ومدافع هاوتزر في اتجاه دونيتسك في يوم واحد.
"في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية "، ضربات جوية من العمليات التكتيكية ونيران المدفعية، دمرت ناقلتي جند مدرّعتين ودبابة واحدة وأربع مركبات قتالية مصفحة، بالإضافة إلى مركبتين وتم تدمير مدفع هاوتزر "دي-30".
وتابع "بلغت الخسائر البشرية المعادية يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 410 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين".
وأضاف بيان الدفاع "في اتجاه كوبيانسك، هزمت نيران المدفعية من المجموعة "الغربية" من القوات المسلحة الروسية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا وتيمكوفكا بمقاطعة خاركوف، وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى تعطيل أعمال خمس مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع في مناطق نوفوسيلوفسكوي وروزوفكا وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وماسيوتوفكا وبيرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف. وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، ومدرعتين قتاليتين ودمرت شاحنتين صغيرتين في هذا الاتجاه في يوم واحد".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" من القوات أدت إلى تعطيل الهجوم المضاد للعدو في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تعرضت القوات الأوكرانية للقصف في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت الوزارة إن "أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا ومركبة قتالية مصفحة ومركبتين وهاوتزر من طراز "دي-30" تم تدميرها".