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https://sputnikarabic.ae/20230405/الهلال-السعودي-يقدم-عرضا-رسميا-خياليا-لخطف-ميسي-وعائلته-تضغط-عليه-للموافقة-1075555173.html
الهلال السعودي يقدم عرضا رسميا خياليا لخطف ميسي... وعائلته تضغط عليه للموافقة
الهلال السعودي يقدم عرضا رسميا خياليا لخطف ميسي... وعائلته تضغط عليه للموافقة
قالت وسائل إعلام سعودية إن نادي الهلال السعودي قدم عرضا رسميا للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:00+0000
2023-04-05T12:04+0000
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ليونيل ميسي
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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر "خاصة" لم تسمها، أن العرض الهلالي يتضمن كل المزايا المقررة للاعب، ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.ولا تزال المفاوضات، بحسب مصادر "الشرق الأوسط"، في مرحلتها الأولى، علمًا أن الصحافي الإيطالي فابريزو رومانو، المختص برصد أخبار انتقالات اللاعبين العالميين، كشف أمس الثلاثاء، عن تلقي ميسي عرضا رسميا ضخما من نادي الهلال السعودي لموسمين.أما موقع "جول" فقد نقل عن "مصدر قوي" داخل النادي السعودي أن العرض المقدم لقائد المنتخب الأرجنتيني وصل لـ350 مليون يورو في آخر تحديث له.وأوضح مصدر "جول" أن موكلي ميسي وعائلته يضغطون عليه بقوة للموافقة على العرض السعودي، نظرًا للعمولات الكبيرة المنتظر أن يحصلوا عليها من وراء هذه الصفقة.وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023.ولم يقبل ميسي عرض الفريق الباريسي في هذه المرحلة، رغم رغبة الأخير باستمراره بين صفوفه، إلا أن النجم الأرجنتيني طلب ضمانات إضافية تتعلق بالجانب الرياضي.وكان خورخي هوراشيو ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد زار العاصمة الرياض في مارس/ آذار الماضي، فيما رحب وزير السياحة، أحمد الخطيب، مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ميسي مع عائلته وأصدقائه للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية والتجارب الاستثنائية وحفاوة الشعب السعودي خلال رحلته القادمة.
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رياضة, منوعات, الأخبار, ليونيل ميسي
رياضة, منوعات, الأخبار, ليونيل ميسي

الهلال السعودي يقدم عرضا رسميا خياليا لخطف ميسي... وعائلته تضغط عليه للموافقة

12:00 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 05.04.2023)
© AFP 2023 / FRANCK FIFEليونيل ميسي مع ست كرات ذهبية
ليونيل ميسي مع ست كرات ذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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قالت وسائل إعلام سعودية إن نادي الهلال السعودي قدم عرضا رسميا للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر "خاصة" لم تسمها، أن العرض الهلالي يتضمن كل المزايا المقررة للاعب، ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن شخصية بريطانية تتولى حاليا إجراء المفاوضات والمناقشات الجادة مع ميسي، لضمه لصفوف الهلال اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.

ولا تزال المفاوضات، بحسب مصادر "الشرق الأوسط"، في مرحلتها الأولى، علمًا أن الصحافي الإيطالي فابريزو رومانو، المختص برصد أخبار انتقالات اللاعبين العالميين، كشف أمس الثلاثاء، عن تلقي ميسي عرضا رسميا ضخما من نادي الهلال السعودي لموسمين.

لكن موقع "TyC Sports" الأرجنتيني، قال إن ميسي رفض عرض الهلال الرسمي الذي قُدم له خلال الساعات الماضية، والذي قال فابريزو إنه يزيد على 400 مليون يورو في الموسم.

أما موقع "جول" فقد نقل عن "مصدر قوي" داخل النادي السعودي أن العرض المقدم لقائد المنتخب الأرجنتيني وصل لـ350 مليون يورو في آخر تحديث له.
وأوضح مصدر "جول" أن موكلي ميسي وعائلته يضغطون عليه بقوة للموافقة على العرض السعودي، نظرًا للعمولات الكبيرة المنتظر أن يحصلوا عليها من وراء هذه الصفقة.

ورغم ضخامة العرض، يمنح ميسي أولويةً مطلقةً للاستمرار في الملاعب الأوروبية، وفقا لفابريزو، الذي يؤكد أيضا أن برشلونة يترقب تقرير اللعب المالي النظيف من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل فتح المحادثات مع نجمه السابق.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023.
ولم يقبل ميسي عرض الفريق الباريسي في هذه المرحلة، رغم رغبة الأخير باستمراره بين صفوفه، إلا أن النجم الأرجنتيني طلب ضمانات إضافية تتعلق بالجانب الرياضي.
وكان خورخي هوراشيو ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد زار العاصمة الرياض في مارس/ آذار الماضي، فيما رحب وزير السياحة، أحمد الخطيب، مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ميسي مع عائلته وأصدقائه للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية والتجارب الاستثنائية وحفاوة الشعب السعودي خلال رحلته القادمة.
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