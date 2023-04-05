https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-على-القوات-الخاصة-بذل-أقصى-ما-في-وسعها-لضمان-سلامة-الناس-في-المناطق-الجديدة-1075563793.html

بوتين: على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة

بوتين: على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T14:31+0000

2023-04-05T14:31+0000

2023-04-05T14:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الخاصة الروسية

حماية

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء: "بما في ذلك تقديم الدعم الفعال لأصحاب المشاريع المحليين. من الواضح أنه في الموضوعات الجديدة للاتحاد، في الواقع، من الضروري بناء النظام بأكمله لضمان السلامة العامة وسيادة القانون من الصفر".وأشار بوتين إلى أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية متورطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في المناطق الجديدة، كما تحاول عناصر إجرامية بحتة الاستفادة من الوضع:وأضاف "يواصل نظام كييف ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين الذين يعيشون هناك، ولا يسلم أحد منهم وتتعرض المدن والبلدات لهجمات بالصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، ويتم شن هجمات بانتظام ضد المسؤولين الحكوميين ووكالات إنفاذ القانون والصحفيين والشخصيات العامة والمدارس وأساتذة الجامعة".ووفقا له، فإن النازيين الجدد والمتواطئين معهم لا يعملون فقط على الأراضي الجديدة الخاضعة لروسيا، بل يرتكبون أيضا جرائم في مناطق أخرى من روسيا.وأشار الرئيس الروسي، إلى أن وكالات إنفاذ القانون تعمل باحتراف وشجاعة في المناطق الروسية الجديدة، مؤكدا أن الدوائر الاتحادية ومكاتبها المركزية تقدم الدعم اللازم للمناطق الجديدة ونحثها على تكثيف هذه الجهود.وشكر بوتين مسؤولي إنفاذ القانون ووكالات إنفاذ القانون الأخرى التي تحمي السكان في هذه المناطق.

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سبوتنيك عربي

روسيا, القوات الخاصة الروسية, حماية, فلاديمير بوتين