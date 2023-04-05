https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-على-القوات-الخاصة-بذل-أقصى-ما-في-وسعها-لضمان-سلامة-الناس-في-المناطق-الجديدة-1075563793.html
بوتين: على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة
بوتين: على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:31+0000
2023-04-05T14:31+0000
2023-04-05T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الخاصة الروسية
حماية
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء: "بما في ذلك تقديم الدعم الفعال لأصحاب المشاريع المحليين. من الواضح أنه في الموضوعات الجديدة للاتحاد، في الواقع، من الضروري بناء النظام بأكمله لضمان السلامة العامة وسيادة القانون من الصفر".وأشار بوتين إلى أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية متورطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في المناطق الجديدة، كما تحاول عناصر إجرامية بحتة الاستفادة من الوضع:وأضاف "يواصل نظام كييف ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين الذين يعيشون هناك، ولا يسلم أحد منهم وتتعرض المدن والبلدات لهجمات بالصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، ويتم شن هجمات بانتظام ضد المسؤولين الحكوميين ووكالات إنفاذ القانون والصحفيين والشخصيات العامة والمدارس وأساتذة الجامعة".ووفقا له، فإن النازيين الجدد والمتواطئين معهم لا يعملون فقط على الأراضي الجديدة الخاضعة لروسيا، بل يرتكبون أيضا جرائم في مناطق أخرى من روسيا.وأشار الرئيس الروسي، إلى أن وكالات إنفاذ القانون تعمل باحتراف وشجاعة في المناطق الروسية الجديدة، مؤكدا أن الدوائر الاتحادية ومكاتبها المركزية تقدم الدعم اللازم للمناطق الجديدة ونحثها على تكثيف هذه الجهود.وشكر بوتين مسؤولي إنفاذ القانون ووكالات إنفاذ القانون الأخرى التي تحمي السكان في هذه المناطق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الخاصة الروسية, حماية, فلاديمير بوتين
روسيا, القوات الخاصة الروسية, حماية, فلاديمير بوتين
بوتين: على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة
14:31 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة.
وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء: "بما في ذلك تقديم الدعم الفعال لأصحاب المشاريع المحليين. من الواضح أنه في الموضوعات الجديدة للاتحاد، في الواقع، من الضروري بناء النظام بأكمله لضمان السلامة العامة وسيادة القانون من الصفر".
وأشار بوتين إلى أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية متورطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في المناطق الجديدة، كما تحاول عناصر إجرامية بحتة الاستفادة من الوضع:
"هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية متورطة في التحضير لمثل هذه الهجمات التخريبية والإرهابية. بالإضافة إلى أن العناصر الإجرامية البحتة، بما في ذلك الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والمحتالون الماليون وما إلى ذلك، الاستفادة من الوضع الذي تطور في مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف "يواصل نظام كييف ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين الذين يعيشون هناك، ولا يسلم أحد منهم وتتعرض المدن والبلدات لهجمات بالصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، ويتم شن هجمات بانتظام ضد المسؤولين الحكوميين ووكالات إنفاذ القانون والصحفيين والشخصيات العامة والمدارس وأساتذة الجامعة".
ووفقا له، فإن النازيين الجدد والمتواطئين معهم لا يعملون فقط على الأراضي الجديدة الخاضعة لروسيا، بل يرتكبون أيضا جرائم في مناطق أخرى من روسيا.
وأشار الرئيس الروسي، إلى أن وكالات إنفاذ القانون تعمل باحتراف وشجاعة في المناطق الروسية الجديدة، مؤكدا أن الدوائر الاتحادية ومكاتبها المركزية تقدم الدعم اللازم للمناطق الجديدة ونحثها على تكثيف هذه الجهود.
"في الوقت نفسه، من الطبيعي أن يقع العبء الرئيسي على عاتق الوحدات الإقليمية لوكالات إنفاذ القانون، ويتم تشكيلها في بيئة عملياتية صعبة، في ظل الأحكام العرفية. وعلى الرغم من ذلك، فهم يعملون ويعملون بمهنية وشجاعة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشكر بوتين مسؤولي إنفاذ القانون ووكالات إنفاذ القانون الأخرى التي تحمي السكان في هذه المناطق.